動畫大師宮崎駿可說是日本國寶，與音樂大師久石讓合作的旗下作品享譽全球，但由於宮崎駿年事已高，吉卜力急於尋找接班人早已是公開秘密，其中靠著《跳躍吧！時空少女》、《夏日大作戰》與《狼的孩子雨和雪》等作品爆紅的導演細田守呼聲極高，但多數人不知道的是，早在20年前，細田守曾被宮崎駿與吉卜力從背後狠狠刺了一刀，一度讓細田守身敗名裂。

回到西元2000年，當時吉卜力正籌備兩部動畫電影，其中一部就是為全世界所熟知的《神隱少女》，另一部則是《霍爾的移動城堡》，《神隱》由宮崎駿團隊負責，《霍爾》則相中了靠著數碼寶貝電影版而嶄露角頭的細田守。

細田守被譽為日本新一代動畫電影巨匠，但早在20年前曾被宮崎駿與吉卜力狠狠背刺一刀。(圖為2015年細田守來台宣傳照／傳影互動提供)

但開始製作電影後，吉卜力將資源全部挹注在《神隱》上，沒有任何援助的細田守只得一步一腳印，親自低頭拜訪動畫廠求助，好不容易召集到足夠人手後，總算開始製作動畫。

2002年4月，就在劇本與分鏡表完成，進入原畫繪製階段時，吉卜力無預警宣布宮崎駿接手《霍爾》，細田守心血付諸流水，瞬間成為失業人士，這次換人原因始終沒有公布，但外界盛傳吉卜力看到《神隱》表現後，認為還是要靠宮崎駿名號才能吸引票房，因此臨時撤換細田守。

細田守2019作品《未來的未來》成為吉卜力以外，首部入圍奧斯卡的動畫電影。(圖／傳影互動提供)

吉卜力與宮崎駿的背後捅刀讓細田守身敗名裂，本人也幾乎崩潰，與業界恩師與眾多人士出現嫌隙，更一度絕望說出「我再也無法製作動畫了」。

好在細田守失意後並沒有真的放棄，回到東映後，負責了《小魔女DoReMi》其中兩集的分鏡，其與以往不同的表現風格，立刻吸引動漫迷討論，成為細田守翻身契機。

其後細田守天分開始大放異彩，《跳躍吧！時空少女》、《夏日大作戰》、《狼的孩子雨和雪》、《怪物的孩子》等作品不斷創下好評，2019年《未來的未來》更是成為繼吉卜力以外，第一部入圍奧斯卡的動畫電影，細田守本人也正式成為日本動畫界新一代巨匠。

事實上，細田守年輕時就非常嚮往宮崎駿，把進吉卜力工作視為夢想，儘管應徵時落選，但當時投稿的150張畫作也吸引宮崎駿注意，宮崎駿親自寫信給細田守解釋：「進入吉卜力，你的才能會被磨耗殆盡，所以沒錄取」，無法理解的細田守立刻致電吉卜力，更表明自己就算打雜也沒問題，但遭吉卜力冷酷否決：「這次應徵你是宮老唯二寫親筆信回覆的人，要感到很光榮，死心吧」。

現年80歲的宮崎駿，2個兒子雖然也在業界努力，但才能與父親相去甚遠，過去20多年始終只有3個人被認為「夠格」當接班人，分別是吉卜力作畫監督近藤喜文、《言葉之庭》、《你的名字》導演新海誠與細田守，但近藤喜文在拍攝完《心之谷》(又譯側耳傾聽)後就因病去世，新海誠則是委婉表示不會加入吉卜力，也認為自己無法與宮崎駿齊名，而細田守與吉卜力過往恩怨至今也尚未化解，吉卜力究竟要找誰擔任下一任招牌還有得傷腦筋。

(中時新聞網)