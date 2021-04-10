國民歌王周華健今（10日）晚5度攻蛋舉辦「少年俠客」演唱會，他大玩「角色扮演」及「穿越時空」，透過「少年」、「俠客」兩個主題來呈現30首經典好歌。齊豫擔任嘉賓，兩人合唱港劇《神雕俠侶》主題曲〈天下有情人〉，悠美金嗓令全場陶醉。周華健一見到齊豫就喊「小龍女」，齊謙稱自己是「老龍女」，周幽默接話「我也把楊過改成『大過』，看到妳，我就是『楊大過』」。

周華健和齊豫睽違16年同台，周說「我等了16年」，被齊打槍她之前上《歌手》節目時曾邀他合唱，卻被拒絕，所以他欠她一次，見他啞口無言，齊豫再誇他寫歌功力令人驚豔。其實齊豫是周華健的貴人，周華健出道前在滾石唱片當製作助理，寫歌給齊豫聽，受齊豫賞試而介紹他去唱廣告歌，其中一首〈心的方向〉搭上汽車廣告歌走紅，他才被滾石簽下走到幕前。兩人今也特別演繹港劇《射鵰英雄傳》主題曲〈鐵血丹心〉。

周華健是牛年首位攻蛋歌手，他感謝全場：「去年並不容易，今年也沒比較好，俠客主要行俠仗義，謝謝你們在這種時期還來支持我，你們才是真正的俠客。」他還打趣說自己換了個新髮型，「我怕你以為我是我兒子！」他過去被笑稱是忘詞天王，今晚事先準備了五台提詞機，並貼心地幫觀眾準備了一台2060吋的巨無覇提詞機，讓老花、近視、遠視的人都看得很清楚，希望全場跟他一起大合唱。

周華健睽違6年攻蛋，這次在演唱會曲目編排上費盡心思，獻出4個第一次，包括第一次現場演唱〈潮〉、第一次翻唱〈愛江山更愛美人〉、〈紅塵客棧〉、〈鐵血丹心〉等經典武俠劇主題曲，他全部重新改編，苦笑說：「對我來說，每首歌都變成新歌了！」他有感於這一年來天災人禍及意外事故，大家都過得很辛苦，在演唱會尾聲特別安排〈站在世界的屋頂〉做為安可曲，並在舞台視覺上設計了一個巨幅立體的祈福卡片，他表示，透過自己的音樂給大家安慰及力量，要大家一起加油！為演唱會劃下溫馨句點。

周華健演唱會製作費2600萬，打造了「俠客行」、「少年遊」兩種不同風格舞台視覺，他邀來十鼓擊樂團助陣，搭配4名舞者及6位專業級樂手共20名人員演出，讓歌迷如同置身他用音樂所寫下的現代武俠奇觀世界中。今晚現場1.1萬人滿座，票房小賺。周華健的太太、兒子組成100多人親友團應援，李宗盛、辛曉琪、彭佳慧、趙詠華、張大春、光良等到場觀賞。周華健「少年俠客」巡演5月8日移師高雄巨蛋。

周華健帶來一連串經典好歌，還特地換了個新髮型。（粘耿豪攝）

周華健（右）和齊豫天籟美聲合唱，令全場陶醉。（粘耿豪攝）

周華健登上兩層樓高吟唱〈俠客行〉開場，與潑墨畫的背景相互輝映。（粘耿豪攝）

李宗盛今低調入座觀賞演唱會。（粘耿豪攝）

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