國民黨主席7月24日改選，傳出爭取連任的現任主席江啟臣，今年擬赴華盛頓代表處揭牌，國民黨副祕書長黃奎博說，江啟臣本來就希望能赴美和政學界與僑界接觸，駐美代表處可望在美疫情緩和台疫苗施打後成立，最快恐怕在黨主席選舉之後。

外傳駐美代表處人選已鎖定馬政府時期的外交部或陸委會官員，黃奎博說，人選必須符合三個條件，包含熟稔對美與國際事務、政通人和而不是生爭端、具有工作熱誠而非當黨官；目前有可能從台灣找，也可能從美國找。黨內人士表示，目前有鎖定的人選，但條件尚未成熟，所以尚未正式詢問。

國民黨今年1月成立「駐美代表處籌備小組」，由副祕書長黃奎博與李彥秀主責，積極籌劃相關作業，李彥秀先前在美國期間，曾拜訪前總統府資政、前駐美代表袁健生及加州當地僑務領袖。

傳出國民黨規劃今年內要在美國華盛頓成立駐美代表處，屆時由黨主席江啟臣親自揭牌，黃奎博說，原本的目標就是希望江啟臣能訪美，對美表達國民黨的政策與理念，同時也希望在適當時機能有國共的溝工與交流，對美與對陸都是國民黨最重要的向外支柱。

至於駐美代表處成立時間，黃奎博坦言，是否真的是今年，真的很難說，這也要看美國對新冠疫情的控制狀況，另外台灣疫苗取得緩慢，造成出國不便等因素，也都要一併考慮。

黃奎博指出，駐美代表處的辦公室鎖定在華盛頓附近一些區域，也進一步了解相關申請法規。黨內人士透露，資金目前還沒完全到位，目前有1、2位認識僑界的黨中央高層正分頭幫忙。

(中時 )