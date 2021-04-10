美國道瓊工業指數與標普500指數 9日再創新高後，市場將焦點轉向即將登場的美國財報季，大型銀行股14日起將陸續發布業績，市場預期標普500指數成份股獲利將勁升25％，可望激勵美股更上層樓。美國大型銀行將率先公布業績，14日由摩根大通、高盛與富國銀行打頭陣，15日有美國銀行（BoA）與花旗集團，摩根士丹利的業績緊接著在16日登場。

根據Refinitiv IBES數據顯示，標普500指數成份股第一季獲利估計較一年前同期勁揚25％，將寫下2018年以來最大季度增幅，當時美國前總統川普的減稅政策帶動企業獲利躥揚。Refinitiv預估銀行類股第一季獲利將激增76％。

Fundstrat全球投資組合策略部門主管勞舍爾（Brian Rauscher）指出，市場預期企業首季獲利應能上升22％，但由於2020年基期較低，獲利升幅亦可能逼近30％。預料企業將公布亮麗的財報，足以持續推動美股持續走高。

標普500指數成分股2021年整體獲利預估上升26.5％，一舉扭轉2020年的下滑12.6％頹勢。

除了財報外，投資人亦聚焦13日出爐消費者物價指數（CPI）與15日的零售額等重要經濟數據。美國零售額繼2月下滑3％後，市場預期3月數據可望揚升5.6％。

美國日前出爐的生產者物價指數（PPI）月增1％，較市場預估高出一倍，市場密切注意最新CPI數據。

此外，市場亦關注聯準會主席鮑爾14日在華盛頓經濟俱樂部的演說內容。鮑爾過去一周的談話持續強調，聯準會將繼續維持寬鬆政策一段時間，通膨上升也只是暫時性的。

道瓊工業指數9日收盤大漲近300點或0.9％，以33,800.6點作收，標普500指數上升0.77％，報4,128.8點，雙雙再創新高紀錄。那斯達克指數終場上漲0.51％，收在13,900.19點。

就周線來看，道指全周大漲近2％，標指周線揚升2.7％，寫下周線連3紅紀錄，那指全周躥揚3.1％。

(工商 )