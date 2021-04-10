台灣「滑冰一姐」丁子涵10日在台北市青年盃滑冰錦標賽菁英女子成年組短曲中亮相，一登場就一鳴驚人，甚至為了9月在德國舉辦的冬季奧運資格賽準備新曲目，這次青年盃更是新曲目首次曝光，表現雖然相當優異，但她仍不為此自滿，丁子涵認為，自己結束前的「前跳」動作仍不穩定，甚至有點心理障礙，這部分必須花時間克服。

丁子涵的教練陳國文相當滿意愛徒今日短曲表現，陳教練說道，雖然從去年11月後就沒比賽了，但今天表現尤其比起練習甚至去年世錦賽時更加優異，雖然最後有點小瑕疵，但整體而言今天短曲的表現堪稱完美。

丁子涵表示，雖然很久沒比賽有點生疏，但很快就進入狀況，自己並沒有特別緊張，陳國文教練透露，她為了備戰九月在德國的內伯爾盃(Nebelhorn Trophy)冬奧最終資格賽，特別請加拿大教練編排了新曲目，至今大約練了3個月左右時間，今天是首次曝光，能有這樣表現相當滿意。

由於全球新冠肺炎疫情仍肆虐，在無法出國跟外國教練練習狀況下只能透過視訊對談來備戰，她與教練都期盼疫情能早日穩定，好讓她出國備戰調整；丁子涵表示，「其實沒有期待這次可以完美演出，畢竟是新曲第一次使用，主要希望可以藉由比賽熟悉新曲在比賽中的感覺及有觀眾觀賽的氣氛，未來比賽就是會以這首為主，現在的課題就是把曲子練熟」。

雖然今天表現優異，但教練與丁子涵都對於結束前的「前跳」動作仍不甚滿意，陳國文教練認為，這個跳躍動作心理因素占很大部分，因為是決定成績很大的關鍵，也是所有跳躍動作中唯一的「前跳」，所以選手承受的壓力可想而知，到冬奧資格賽前會全力協助她突破這個心理障礙。

(中時 )