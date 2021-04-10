黃男改名沒改運，涉猥褻罪遭判1年，可易科罰金躲過牢獄之災。（本報資料照）

黃姓男子在2月26日改名「黃大嵐是喜神財神衰神福德正神所有神祝福的寶貝小心肝」，一度成為全台最長名字，不料改名沒改運，他因3度以臉書直播前女友裸睡，合併判刑1年，可易科罰金36萬。

黃男現為計程車司機，他4年前在親戚公司上班突遭解聘，有感人生太多變化無法掌握，決定改名，因為篤信神明，一口氣將各種神明寫入名字中，盼獲神明保佑。

喜神財神沒眷顧，衰神卻來附身，黃男改名後受訪時即不願提自己感情，果然他在2018年與2019年時，趁前女友睡覺偷拍裸露影片，直播自己射精在前女友臉上過程，還將影片設為公開，遭告猥褻罪。他在開庭時狡辯「想證明與女子相愛」才如此。

審理法官認為他的行為妨害風化，觸犯刑法猥褻罪，因前後共3次，各判處5個月、6個月與5個月，合併判刑1年，可易科罰金36萬元。

黃男改名一度常成為全台最長名字，但台灣3月一波「鮭魚之亂」掀起改名潮，有人刻意打破紀錄一改50字，他的「第一長名」紀錄才被取代。

(中時 )