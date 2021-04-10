擔任國軍陸軍志願役的李姓中尉排長，為了能請假以免除職役，竟在網路下載醫院的診斷書格式、再利用修圖軟體修改內容，謊稱自己罹患「間葉層腫瘤」，前後共向軍方請假3次、總計達16天，最後因其連長到醫院探視卻找不到人，才戳破李男謊言，台中地院依違反《陸海空軍刑法》的免除職役詐偽罪判李男1年2月刑期。

判決書指出，李姓男子從2016年11月開始、擔任陸軍機械化步兵第333旅第3營第2連志願役中尉排長職務，在2019年8月間，他因個人因素想要請假，為了在請假期間免除職役，竟異想天開，在自己位於台中市的住處、透過網路下載林口長庚醫院的診斷書後，竄改其內容。

李男以修圖軟體竄改該診斷書患者姓名、年籍資料與身分證字號等，並將罹患病症改為確診罹患「間葉層腫瘤」，之後謊稱自己罹患癌症，並將變造後的診斷書以LINE傳給其長官廖姓連長，藉此從8月28日晚間開始、連續請了6天病假。

順利以假證明書請假6天的李男食髓知味，又於病假將屆滿前、於9月2日以同樣手法變造罹患癌症診斷證明書，再於當月4日傳給廖姓連長並要求請假至9月9日晚上12時止、前後2次請假共11天，而廖姓連長因看到李男偽造的診斷書而陷於判斷錯誤，也核准他免除請假期間職役。

直到第2次請假屆滿前，李男再度以同樣手法向廖姓連長請第3次病假，這次請假日期從9月10日晚上6點至15日晚上12時，也獲得准假，但因廖姓連長心覺怪異，特別在9月13日赴醫院欲探視李男，卻在醫院找不到他人，查詢後也發現沒有李男就醫紀錄，才戳破這起謊言。

法官認為，李男身為國軍志願役軍官，卻沒有尊法守紀，還變造醫院的診斷證明書內容及掛號紀錄等，只是為了免除請假期間職役，嚴重破壞兵役公平性、危害軍隊戰力與國家安全，決定判他1年2月刑期，可上訴。

(中時 )