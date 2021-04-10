驚悚復仇韓劇《模範計程車》，改編自人氣韓式英雄漫畫，由《Signal》（信號）李帝勳主演，開播前因女團April成員李娜恩被指控霸凌，臨時找來女演員表藝珍重拍，該劇更請到有「氧氣美女」李英愛獻聲關鍵角色，擔任「彩虹運輸」復仇委託系統的語音配音，相當有畫龍點睛的效果。近來19禁韓劇夯，該劇同樣也以19禁規格拍攝，果然刺激收視率，開播首集就衝破10.7％。

李帝勳飾演特種部隊出身、為民復仇的的計程車司機「金道奇」，隸屬地下秘密組織「彩虹運輸」，用以暴制暴的方式，替無法用法律伸張正義、滿腹冤屈的被害者復仇。在首集就展露飛車、打鬥的俐落動作身手，他透露該劇有大量的動作戲份，為此不只積極健身練壯，還找了武術老師進行單獨特訓，在拍攝時堅持不用替身、親自上陣肉搏，但他不喊辛苦，反而還笑說：「這次終於拍到夢寐以求的動作戲，我自己看著也覺得很帥氣！」也表示：「我感覺到社會上有很多滿腹委屈的人，得不到法律的保護，希望通過電視劇的復仇劇情，能讓他們感到滿足和痛快。」

李帝勳劇中飾演為民復仇的的計程車司機「金道奇」，在首集就展露飛車、打鬥的俐落動作身手，他透露該劇有大量的動作戲份，為此不只積極健身練壯，還找了武術老師進行單獨特訓，在拍攝時堅持不用替身、親自上陣肉搏，但他不喊累，反而還笑說：「這次終於拍到夢寐以求的動作戲，我自己看著也覺得很帥氣！」也表示：「我感覺到社會上有很多滿腹委屈的人，得不到法律的保護，希望通過電視劇的復仇劇情，能讓他們感到滿足和痛快。」

曾出演《屍速列車》營運長一角的金義聖，這次在劇中飾演「彩虹運輸」的代表理事漲，負責在公權力的灰色地帶動用武力制伏違法份子，談到接演契機，金義聖說：「我一直希望能演到一部個人復仇的作品，剛好這部劇找上門，我看完劇本就決定要演出，加上有李帝勳等值得信賴的演員一起，不演的話是我的損失。」李絮則演出追尋正義的熱血檢察官，她坦言對於演出很緊張，「我的角色是原著中沒有的人物，所以很好奇接下來的故事發展。」

《模範計程車》由《偵探醫生》導演朴俊宇與電影《被操縱的都市》編劇吳尚浩合作打造，劇情融入真實發生的社會事件，包括校園霸凌、性暴力、職場奴役等，甚至在首集嫌犯就是改編自引起全韓國人民共憤、性侵8歲女童的「趙斗淳事件」。對於劇組先前換角重拍事件，導演坦承大家都受到巨大的打擊，「但重新拍攝後，感受到都同心協力的努力完成，團結一致把它當作轉禍爲福的契機，也因爲重新拍攝，感覺拍得更好了。」該劇每週六、日在friDay影音上線。

(中時 )