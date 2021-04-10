木蘭女足聯賽今天3地開踢展開新球季，以台灣師大為主體的台北熊讚挾著上周末大專聯賽奪冠氣勢，在王羿婷1傳1射帶領下，全場5人攻破地主桃園國際大門，以5比0在新球季開出紅盤。

熊讚的王羿婷上周六在大專聯賽冠軍戰踢進致勝PK，並抱回金靴后，也將自信帶到了木蘭聯賽。第37分鐘先從左路連過兩人回傳梁凱柔射門破網，第44分鐘再以右腳抽射轟破國際大門，上半場兩顆進球都跟她有直接關係。

第37分鐘台北熊讚梁凱柔（黃衣）左腳射門率先攻破桃園國際大門。（中華足協提供）

下半場熊讚右後衛潘聖華趁角球攻擊，在亂軍中勁射破門。第62分鐘王羿婷差點送出個人第2次助攻，她突入右側禁區下底橫傳，門前4碼接應的丁家英推射太過謹慎，力道太輕在球門線前被門將朱芳儀倒地擋出，幸虧林慈慧跟進補射仍替熊讚建功，但王羿婷的助攻也飛了。

「因為最近練習常常在門前『放槍』打飛，所以那球我很謹慎，」丁家英賽後歹勢笑說：「沒想到太小心踢得太輕了，幸好有慈慧學姐跟進。」

錯失進球機會的丁家英還是討了回來，第81分鐘她接應梁凱柔直傳，突入禁區以右腳晃倒門將後起左腳推射空門，動作一氣呵成，也替熊讚鎖定最終比分。

去年夏天升上師大的丁家英，成了本季熊讚新增的攻擊活棋，今天她先踢右中場再推上鋒線，對最後過門將的進球尤其滿意，「因為距離球門還很遠，想說還可以再推一下。今天全隊都打得很好，很高興能夠贏球。」丁家英說。

熊讚除了大專冠軍隊班底，還有謝宜玲、林雅涵兩位學姐助陣。林雅涵在中場助攻助守，過去多坐鎮後防的謝宜玲則被推上鋒線，重溫她高中時代的攻擊位置。王羿婷表示這是兩人第一次搭檔鋒線，「還不太知道宜玲學姐會怎麼傳，但她的球都送得很不錯，相信熟悉之後會配得更好。」

桃園國際本季損失多名鋒線好手，4位外援則尚未來台。首戰雖然大比分落敗，但上半場密集防守的成效其實不錯，下半場想要搶攻又體力下滑才被甩開。總教練張念慈說：「其實踢得不差，重點是有做出我想要的東西，球數不是那麼重要。畢竟是碰上學生球隊，體力比我們社會人士好得多。」

(中時 )