大阿里山區再傳森林大火，10日傍晚傳出大埔113事業林班地，即俗稱番路鄉隙頂象山竄出火苗。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

大阿里山區又傳森林大火，俗稱象山的山林今10日傍晚燒起熊熊火焰，但因山勢獨立，地形又陡峭，相關救援要等到明11日才能展開，據長年在山上生活的居民透露，象山每3、4年就會發生火災，推測這場火可能要燒上3天3夜。

嘉義縣消防局晚間6點17分接獲民眾報案，指稱隙頂往象山方向有發生山林火警，目前奮起湖消防分隊待命中，並指林務局嘉義林管處表示，由於步行至起火地點至少需6小時以上，故相關滅火作為等到明天早上才能展開。

嘉義林管處副處長李定忠指出，象山所在的113大埔事業林班地地勢獨立，周邊全是溪流，山勢又陡，要抵達並不容易，起碼要花上數小時，考量夜間視線不佳等因素，預計明一早才會集結人力，先派空拍機進行火場位置定位，再分組派員深入火場。

上月3月18日阿里山森林火災足足延燒近百小時才撲滅，事後農委會主委陳吉仲還曾前往慰勞相關人員，據林務局統計，今年以來，阿里山區至少發生大小火警6起，讓救災人員疲於奔命，而象山又是火災熱點，幾乎每3、4年就會發生一場森林火災。

目擊者吳光輝指出，象山火災從阿里山公路隙頂段可以清楚看到，指象山沒有什麼林木，以芒草為主，今年天氣乾旱，芒草大多枯萎，可能因此導致火勢一發不可收拾，加上人員難以抵達，依經驗判斷，這場火可能要燒上3天3夜。

(中時 )