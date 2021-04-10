鑑於晶片缺貨問題日益惡化，白宮12日將再次與產業領袖舉行半導體線上峰會，討論全球半導體缺貨問題，美國三大汽車廠和台積電等19家企業受邀出席。白宮先前在2月召開半導體峰會，目的在解決晶片短缺，然而自此之後半導體缺貨的情況不斷惡化，通用（GM）與福特日前皆因無法取得足夠的晶片，表示將暫時關閉更多北美工廠。通用停工影響1萬名勞工。

12日的虛擬峰會將由白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、白宮國家經濟委員會（NEC）主委狄斯（Brian Deese），與商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）主持。受邀的19家企業皆同意派代表與會。

根據白宮說法，與會者將討論美國總統拜登的《美國就業法案》（American Job Plan），以及如何強化美國的半導體供應鏈。

白宮官員證實，美國三大汽車廠通用、福特與克萊斯勒母公司Stellantis都將與會。英特爾、格羅方德（GlobalFoundries）、台積電等半導體業者亦受邀出席。此外，汽車零件供應商、谷歌母公司Alphabet與三星電子等多家科技企業，以及醫療產品公司美敦力（Medtronic）也會出席。

台積電已證實收到白宮邀請函，但並未透露進一步消息。晶片短缺影響的產業廣泛，從汽車業、電子業，再到醫療產業。車用晶片供不應求，導致全球汽車製造商相繼宣布停工和減產，威脅就業與經濟復甦。

2020年新冠肺炎疫情重創全球，汽車需求急速萎縮，全球多家半導體廠暫停生產車用晶片，將產能移至需求強勁的電腦和消費電子裝置。2020年底汽車需求回溫時，汽車廠驚覺晶片供應不足。產業高階主管表示，相較於電子產品，車用晶片毛利較低，部分半導體業者可能無意將產能移回車用晶片。

美國晶片業者與拜登內閣要求國會提供500億美元經費，資助本國晶片生產，但不論提出多少資金，都無法及時解決眼前的缺貨問題。

(工商 )