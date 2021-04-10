富邦悍將菜鳥莊韋恩敲出再見安打開心吶喊。（季志翔攝）

富邦悍將菜鳥莊韋恩一軍初登場就扮演球隊致勝英雄，他在10局下從成德高中學弟王志煊手中敲出再見安打，助隊以7比6辛苦勝出，賽後談到樂天桃猿當時的特別佈陣，莊韋恩說：「當時看到那守備心裡是滿開心的，感謝他們給我那麼大的空間。」

9局打完雙方戰成6比6，10局上樂天無功而返，下一局樂天換上左投王志煊，但他先保送代打陳凱倫後又被高國麟敲安，樂天選擇直接保送申皓瑋形成滿壘，並將中外野手陳晨威拉回二壘，輪到莊韋恩打擊，他打穿佈陣、敲出再見安打，富邦就靠著他這一棒重新登頂。

替補上陣的莊韋恩單場3支2，其中包含貢獻價值連城的再見安打，「當時看到那守備自己心裡滿開心的，因為我自己知道自己不可能打大支的，就是找洞打，他們給我這麼大的空間可以打過去，真的是滿開心的。」

莊韋恩表示，一軍初登場的表現比預期好，其中以首打席就敲出生涯首安最意外，但事實上莊韋恩因為去服兵役，3月8日才到球隊報到，短短一個月的時間就把狀態調整到最佳。

今天成功棒打高中學弟，莊韋恩笑說這是兩人首度對決，「前幾天我們才在聊天說要對決，結果今天就真的對到。」

而總教練洪一中也談到對手10局下的佈陣，他認為這就是「賭」，「那種調度就是在賭，有利有弊，這種選擇也是可以，因為外野只要打深一點也是得分，這也是個方式，但棒球就是結果論，賭對了就是厲害。」

(中時 )