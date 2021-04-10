歐洲藥品管理局（EMA）將血栓列為AZ疫苗接種的「極罕見」副作用後，歐洲已有數國先後暫停，或限制特定年齡層施打，但台灣中央流行疫情指揮中心日前定調，台灣不會停打，也不會限制年齡。不過，根據一份最新網路民調顯示，絕大多數網友認為不該冒險，應要暫緩施打。

入口網站《YAHOO》以「歐盟將血栓列為AZ疫苗『極罕見』副作用，衛福部決議續接種，你贊成嗎？」為題，進行網路投票，投票時間為4月9日至12日，截至10日晚間10點，有700多名網友參與投票，結果顯示，投「贊成，施打疫苗的益處仍大於風險」的有152票，投「反對，不應冒險，該暫緩施打」的則有644票。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

贊成繼續施打的網友表示，「贊成，施打疫苗的益處仍大於風險」、「只要有安全檢驗合格、沒有影響得很嚴重，OK」、「已經有上千萬的人打過了」、「要跟上國際解封的腳步，其實也只能如此」。

反對繼續施打的網友認為，「不怕死就去打，輝瑞，莫丹那留給我」、「不怕死就去打，輝瑞，莫丹那留給我」、「先給817和1450打」、「AZ疫苗為何有多國反應不願施打？一定有它的風險存在，為何要冒險施打？真的想不透，衛福部只不過是不想浪費這些已經購買的疫苗」。

此外，針對疫苗問題，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP召集人李秉穎則說，從歐盟資料得知，在對照研究看起來，血栓跟打疫苗都沒有相關性；專家評估疫苗帶來的預防效應仍大於不良的反應，利大於弊，所以EMA仍建議繼續接種，國內也將繼續接種。但會進一步提醒、告知接種者有相關潛在風險。

(中時新聞網)