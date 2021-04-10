裴斗娜自爆不到餓死不會吃飯。（愛奇藝國際站提供）

韓國綜藝節目《帶輪子的家》時隔8個月推出第二季，由「國民爸爸」成東鎰、老班底金熙元攜手新加入的老么任時完繼續遊走韓國各地的風光，日前曝光的來賓名單，裴斗娜、孔曉振、吳政世、金裕貞、金東旭、田慧振等陣容令人期待，9日記者會上導演姜宮加碼爆料有一位至今尚未公開的神秘嘉賓十分有趣，多數來賓都選擇淡妝現身，只有這位幾乎沒化妝，坦率程度讓製作單位感到好奇，任時完接著透露這位來賓是自己印象最深刻的一位，2人一搭一唱吊足眾人胃口。

因電視劇《未生》、電影《不汗黨：地下秩序》結緣的任時完和金熙元，記者會上談起任時完加入新一季節目的契機，源自2人新片《智慧手機》（暫譯）殺青時，任時完無意間問到前輩接下來的計畫，金熙元提及要錄製《帶輪子的家2》，任時完打趣回：「那就帶我一起去吧」，沒料到金熙元極力促成這樁美事，成東鎰在節目中第一次見到任時完，結束錄製後對新忙內相當滿意，稱讚他十分努力練習料理，劇透後輩的「辣炒魷魚豬五花」非常好吃，首集中也能見到呆萌個性的任時完，靠著一盤涼拌蔥絲獲得前輩們的肯定，身為輪子家主廚的成東鎰直說：「這根本是專賣店的味道啊」。

第一個露營地為江原道平昌，邀來進軍國際的女演員裴斗娜，她在作品中總是給人強烈、鮮明的印象，私底下卻十分平易近人，初登場就和眾人打成一片，立刻加入搭帳篷的行列，還馬上抓到槌打帳篷釘的訣竅，把一旁金熙元、任時完都比下去，被封上「裴索爾」、「槌子之神」的裴斗娜笑說：「釘釘子好好玩」。從未嘗試露營的裴斗娜對一切都感到新鮮，提到自己每次看到別人露營的照片都很羨慕，最大的心願就是吃B.B.Q（烤肉），輪子家3人幫也使出渾身解數，端出烤牛肋排、牛板腱、起司火鍋等好料招待貴客，達成心願的裴斗娜滿足地頻喊：「太好吃了」。

新登場的小廚師任時完與裴斗娜分享做菜祕訣，就是盡量以「不用洗碗」的料理為主，做菜過程幾乎都用剪刀處理食材，沒想到裴斗娜更為高深，表明自己根本不做飯，也不叫外賣，自己要到了快餓死的程度才考慮進食，當下最簡單的食譜就是「白飯、泡菜、海苔 」，驚人的發言使得任時完慌張地對著裴斗娜喊：「少來了，哥」，她聽完幽默回應：「你怎麼知道我會女扮男裝」，令全場捧腹大笑。

不像第一季在春夏進行，《帶輪子的家2》選在寒冷的冬天錄製，戶外溫度下探零下16度，伴隨吹不停地凜冽寒風，讓所有人都吃不消，尤其是第一個來賓裴斗娜凍到鼻子發紅，身為主人的成東鎰、金熙元心裡過意不去，還在記者會重提此事，老大哥成東鎰坦言讓對方吃到焦掉的烤肉，金熙元抱著招待不週想彌補的心情喊話：「看完首播應該會很傷心，如果可以的話，希望妳能再來一次啊」，真摯的語氣相當可愛。節目每週六於愛奇藝國際站上線。

(中時 )