緬甸軍方於2月1日發動政變並軟禁原領導人翁山蘇姬，引發國際各界嘩然，美國於9日對緬甸寶石企業祭出制裁，欲斷軍政府金援；孰料，軍政府深諳緬甸自然資源的價值，展開長達10天的寶石、玉石等拍賣活動，獲利最高可達640萬美元（折合新台幣約1.82億），絲毫不甩美國對其的制裁。

根據《日本經濟新聞》報導，近幾日緬甸軍方顯盡其對自然資源的掌控，在首都奈比多展開長達10天的寶石、珍珠和玉石等拍賣活動；緬甸軍方於周六（10日）結束了這次的拍賣活動，每天估計有100萬美元至640萬美元不等的收入，光玉石收入就高達92億緬元（640萬美元）。

該報導指出，該寶石、珍珠和玉石等拍賣活動，均由軍政府所控制的企業Myanma Economic Holdings Limited和緬甸經濟公司所負責。

自2月1日緬甸政變以來，軍政府的武裝部隊對平民的暴力持續升級，造成600多人慘死軍政府鐵權之下，也因此導致經濟嚴重受到重創。

據國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）子公司惠譽解決方案（Fitch Solutions）於4月1日的報告中，將截至9月的財政年度預期，將原先2%的成長下調20%的萎縮，從出口、投資、消費，乃至是稅收，所有指標全面下降。

惠譽認為，緬甸社會愈發動盪，將導致國內GDP大幅被削弱，「我們必須要在經濟上做最壞的打算」；世界銀行（World Bank）對緬甸經濟成長預期10%的萎縮，而惠譽則更勝世銀達20%，反映了經濟學家對如今嚴峻的情況並不樂觀。

事實上，即使緬甸受到動盪影響，進而導致經濟受創，造成軍政府收入銳減，但仍能依靠如玉石、寶石等自然資源獲益；根據環保監督團體「全球見證」（Global Witness）的調查內容顯示，2014年緬甸僅玉石相關行業銷售額高達310億美元，佔緬甸GDP的一半，而其中多數資金均流入軍政府。

(中時新聞網)