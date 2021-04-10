軍事新聞網站「Military.com」報導，在拖式（TOW）反戰車飛彈服役滿半世紀後，美國陸軍終於準備為其尋求後繼者，有意以射程可達其2倍以上的「重型近接飛彈系統」（Close Combat Missile System-Heavy, CCMS-H），擔當未來輕裝甲單位的反裝甲主力。

美國陸軍「機動需求處」（Maneuver Requirements Division）戰鬥能力科（Combat Capabilities Branch）科長安德魯斯（Mark Andrews）表示，陸軍希望重型近接飛彈系統能在10公里外擊毀「最先進的敵方戰車」，射程遠超過現役大多數拖式飛彈的3.75公里，也達到拖式2B型4.5公里的2倍以上。最短接敵距離則希望維持與拖式飛彈相同的40公尺。

他也表示，重型近接飛彈系統的飛行速度同樣將遠超拖式飛彈，並擁有行進間射擊、射後不理和可遙控性等能力，讓部隊能在接敵前後維持隱蔽，並打擊躲在掩體後的目標；該型飛彈預計搭載於各式現役車輛，以及「下一代戰鬥載具」（NGCV）上，並應能與美國陸軍的其他載具連線，共享目標資料，達到「A瞄B射」的效果。

不過安德魯斯指出，由於美國陸軍仍擁有大量拖式飛彈發射器，因此希望重型近接飛彈系統的外型與拖式飛彈類似，以便使用現有的發射器，不僅節省經費，也能加快未來的換裝速度。

美國陸軍的拖式飛彈1970年開始服役，用於取代105公厘M40無後座力砲和法製ENTAC飛彈，最後成為美國陸軍最廣泛使用的反戰車飛彈，至今已服役超過50年。不過拖式飛彈還不會這麼快被淘汰，因為根據美國陸軍的粗略估計，重型近接飛彈系統可能要到2028至2032年之間才會服役。

(中時新聞網)