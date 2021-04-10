韓綜《一日三餐》開播多年人氣不減，去年第5季竹窟島，製作人羅暎錫（羅PD）再度找來漁村元老－車勝元、柳海鎮及孫浩俊聚首，還有孔曉振、李光洙、李瑞鎮等嘉賓助陣，因疫情關係，地點移至無人定居的竹窟島，採買不便的情況下，柳海鎮不免挖苦羅PD，可以想像車勝元氣炸的反應。

車勝元與柳海鎮在錄完《西班牙寄宿》後隔了快2年才見面，期間柳海鎮還考到了船舶駕照，笑說怕以後拍戲會有需要。愛吃泡菜的車勝元，一到島上就開始醃泡菜，孫浩俊表示：「前輩做的泡菜真的好吃，如果還有剩，一定要打包回去。」不料3人登島連雨神也同行，狂風暴雨之下不僅生火難，連切菜也很辛苦，只能狼狽地蹲坐在灶旁解決一餐，孫浩俊坐得太近，差點上演火燒屁股的場面。

聊到李瑞鎮的近況，車勝元請羅PD邀他來玩，沒想到他竟稱身體不適，挨批厚臉皮，柳海鎮想起當年曾以嘉賓身分到旌善幫忙，笑罵李瑞鎮忘恩負義，但最終還是現身。李瑞鎮與車勝元一開始分別在農村篇與漁村篇出現，即便交換地點，2人始終沒有同台，這回登上竹窟島，李瑞鎮彷彿大爺上身，以「我是來賓」為藉口在一旁納涼休息，讓車勝元看不下去，直呼：「以前那個認真負責的李瑞鎮到哪去了？」

車勝元在節目中展現過人廚藝，在最短的時間內弄出一桌好菜，讓李瑞鎮想起以前在得糧島時期，Eric（文晸赫）煮一餐可以花上3小時，還好煮得還算可以，不然就要餓死了。因為島上物資少，為了讓來賓們能吃到像樣的海洋飯桌，柳海鎮還親自出海捕魚，讓人感受到他的誠意。節目每週日晚間10點在東森戲劇台播出。

(中時 )