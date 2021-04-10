以「星女郎」聞名的大陸女星張雨綺，去年憑著參加真人秀《乘風破浪的姐姐》人氣再攀高峰，豪爽個性深受觀眾喜愛。她今(10日)晚間出席大陸紅毯活動，更是以一襲中門大開的性感金色戰袍吸爆眾人目光，更在受訪時笑說：「我今天不是頂流，我今天是《頂樓》(韓劇《Penthouse上流戰爭》的大陸譯名)。」透露自己造型的靈感來自劇中角色千書珍。

2021栩栩華生時尚文化大賞今晚在上海舉行，現場星光熠熠，包括Angelababy、劉詩詩、秦嵐、宋茜、倪妮、歐陽娜娜、郭采潔、張靚穎等當紅女星都盛裝出席，令人看了眼花撩亂。

張雨綺今年首次參加紅毯活動，傲人上圍大解放。(取自微博)

張雨綺大秀身材火辣。(取自微博)

其中更以張雨綺一襲胸前中門大開的金色戰袍最為搶鏡，豐滿上圍全洩，讓她一出場瞬間擄獲眾人目光。張雨綺在受訪時也透露這是她今年參加的第一個紅毯，心情非常愉快，笑說：「我覺得我愉快的程度和美麗的程度也是能夠值得一個熱搜的程度，必須的！加油！」

郭采潔氣場強大。(取自搜狐娛樂)

張雨綺還透露今年想嘗試多拍一些戲，接著更要現場眾人猜猜她今天造型像誰？「對！我今天不是頂流，我今天是《頂樓》。我只是在幻想自己可以唱歌劇。」張雨綺更搞笑說，她可以嘗試很多角色，也蠻能夠駕馭不同角色，就是檔期太緊排不開，喊話對她有興趣的劇組能提前跟她喬檔期。而網友也大讚張雨綺今晚這身打扮，還真的有幾分千書珍的感覺。

(中時新聞網)