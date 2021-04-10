「反萊豬」、「大潭藻礁」、「重啟核四」、「公投綁大選」等4大公投案8月將舉行投票，因台鐵太魯閣翻車事故延宕的蔡英文總統召集府院高層會議，明天確定召開，目前高層傾向不提公投對案，加強宣導對四項公投案投下「不同意」票。

黨政人士上周就表示，若沒有再積極討論，就不會選擇提對案因應，由於週三例行的府院黨高層會議中，也未聽到民進黨團下週將提出公投對案一事，考量台鐵翻車事故，目前這種氛圍下，確實不適合提對案因應，黨團在當天的例行府院黨高層會議應會議中，也因此未討論公投一事，不提對案策略幾乎已成定局。

民進黨原本11日舉行啟動的305場國政說明會首發場，但開前夕，台鐵太魯閣號出軌事故死傷慘重，意外來得又快又急，民進黨緊急宣布暫緩舉辦。

據了解，明天的會議將討論國政下鄉說明會何時啟動，至於提出公投對案應戰，目前在台鐵事故影響下，已經沒有空間，因此，以不提對案、投反對票，並在政策說明會中加強宣傳，正面迎戰，但不放棄跟環團持續溝通。

(中時 )