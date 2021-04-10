台鐵太魯閣號2日發生重大出軌事故，造成2百多人嚴重死傷。交通部長林佳龍發聲明稱，已向蔡英文總統和行政院長蘇貞昌請辭以示負責，政院回應，已接獲口頭請辭電話，現階段以善後為主，暫不談此問題。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆10日表示，真實的情況是蘇貞昌急性子要批准林佳龍辭呈，但蔡英文還沒找到繼任人選，稍有不甚處理，就會引起黨內戰火。

台灣民意基金會董事長游盈隆。（本報資料照）

對於外界部分新聞稱「蘇貞昌遲遲不批准交通部長林佳龍的辭呈，是在築防火牆，多拖幾天，以免火燒上身」，游盈隆10日透過臉書回應，他覺得，到目前為止苛責蘇院長的人，若非故意，就是根本不瞭解真實的狀況。眾所周知，蘇系和正國會關係不睦。林佳龍是正國會實質領袖，蘇若能自行決定批准辭呈，早就批了，何需拖延時日？

至於真實的狀況是什麼？游盈隆說，真相只有一個，就是「蔡總統還未能決定交通部長繼任人選」。他指出，蔡總統決策風格黨內都知道，能拖則拖，不到最後關頭，絕不輕易做決定。更何況，交通部長一職是肥缺，黨內各方覬覦爭搶不在話下，情況相當複雜，稍有處理不當，挑起黨內戰火，身為總統兼黨主席當然不樂見。

游盈隆再指出，此外，內行人都知道，行政院長是總統任命的，內閣閣員絕大多數也是總統欽點的，行政院長少有置喙之餘地。強勢如蘇貞昌院長，頂多在文官層級、國營事業董監事、公股銀行高階主管擁有人事權之外，不太可能和總統爭內閣人事權。

所以，當今上還遲遲未能決定繼任交通部長人選，就算蘇院長急性子要批准林佳龍辭呈，恐怕也只能忍住。如今媒體眾口鑠金，矛頭對準蘇貞昌，一陣亂砍，蘇貞昌除了暗地裡唱台語老歌「心事誰人知」或童安格的「其實你不懂我的心」，還能怎樣？

游盈隆談林佳龍辭職幕後原委。(圖/翻攝自 游盈隆臉書)

(中時新聞網)