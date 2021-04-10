夏和熙主持網路談話節目《名人說生活》本週來賓邀請到，被譽為2020最強黑馬、創下OCN電視台歷年最高收視的韓劇《驅魔麵館》，霸氣女主角「都荷娜」飾演者金世正，她不只是女團I.O.I、gugudan的主唱，更是戲劇潛力股。被問及保養撇步，她笑答：「我其實不太愛洗臉也不太會保養，都要感謝爸媽生的好，也沒有特定維持身材的方法，不刻意減肥，正常吃結果就長肌肉了。」讓粉絲聽完超羨慕。

金世正這次回歸solo歌手身分推出第二張迷你專輯《I’m》，參與了全部作品的詞曲創作，把所有想要傳遞給大家的訊息都放進去。她分享著專輯概念：「各種憂鬱跟疲勞累積下來，沒有人告訴你『休息一下沒關係』這句話時，由我來告訴大家！希望可以帶給大家力量，讓大家喘口氣。」對於包辦所有詞曲，她直呼：「寫了之後有一種，真的在做音樂呀，跟有聽我的音樂的人對話原來是這樣的感覺！」能做到超越以前的自己，讓她感到非常興奮。

《驅魔麵館》讓金世正成為劇迷心中最帥的霸氣歐膩，而綜藝上直爽率真的表現，再加上原本音樂的亮眼成績，全能的表現，被盛讚是「GOD世正」，她認為，三大領域各自的長處能相互套用在不同身分上，例如希望歌可以唱得好，需要累積許多經驗或感覺，就可以從戲劇的經驗來補充。演技方面要一次就把情感抓到位，或是要馬上入戲，都需要相當的集中力，這時候就會借助音樂來幫忙。兩邊合力之下，要轉換心情或是「想要開朗一點或是好心情」時，綜藝就幫助很多，「所以其實一直在循環，相互提供很多好的幫助」。

(中時 )