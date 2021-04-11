苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香活動將於11日起駕出發，廟方人員認為，若白沙屯媽祖選擇走台1線南下，有機會在雲林地區和大甲媽祖交會。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香活動參與人數逐年攀升，繼去年報名5.5萬人之後，今年拱天宮受理報名至8日晚間6時截止，共計7萬8000餘人，再創歷史新高。

今年白沙屯媽祖進香活動按期程將於11日深夜11時40分起駕，廟方深夜將舉行「放頭旗」儀式，為進香揭開序幕，行程預計16日到北港，19日回宮。

廟方表示，今年人潮爆增，同樣會遵照中央流行疫情指揮中心指示做好防疫，除盡量簡化儀式、人潮分流、使用個別餐盒外，行進間婉拒獻花、躦轎腳，並呼籲信眾多喝水、勤洗手，戴上口罩、保持社交距離，保護自己與他人。

廟方指出，大甲鎮瀾宮媽祖已於9日啟程遶境，白沙屯媽祖若選擇走台1線南下，有機會在14日時於雲林地區和大甲媽祖相遇，甚至可能在西螺福興宮與太平媽上演「三媽會」；但若白沙屯媽祖繞行海線則將錯開。

苗栗縣警察局通霄分局指出，依往年勤務經驗，由於起駕、回鑾時大批香客、車輛湧入轄內，造成部分路段壅塞，將分3個時段實施交通管制，呼籲民眾配合員警指揮。（編輯：張芷瑄）1100410

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(中央社)