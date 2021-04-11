脫北者媒體報導，北韓一名高等教育領導官員因抱怨未獲得政府的支持及資源，而遭國家領導人金正恩以從事「反黨活動」為由下令處決。

由脫北者在南韓經營的網路媒體「每日北韓」（Daily NK）報導，這名官員姓朴，現年50多歲，先前被遴選為北韓高等教育部「遠距教育法非常設實施委員會」主席。

勞動黨組織指導部（Organization and Guidance Department）對該委員會的調查顯示，朴姓官員在國內遠距教學推動上未達成任何實質進展，而委員會委員齊聚一堂時只會批評政府。

一名北韓消息人士告訴「每日北韓」：「這個非常設委員會在去年6月設立，遭到組織指導部調查的原因是，工作沒有任何進展，同時有些委員批評了政府政策。」

據報導，朴姓官員一再向上級埋怨，上級回應說：「黨中央沒有指示，所以保持原狀（而且閉嘴）。」但這名官員繼續發牢騷，終於賈禍。（譯者：陳正健/核稿：張佑之）1100410

(中央社)