408次太魯閣發生史上最慘重事故，造成50人死亡，216傷，對此台鐵也在臉書公布緊急通報專線，以供民眾若發現軌道遭異物入侵時可即時通報，盡力避免憾事，然而卻有不少鬧事民眾來電測試甚至罵人，此事也驚動交通部長林佳龍，在晚間緊急呼籲「謹慎撥打至上！」
一名台鐵調度員於臉書憤怒PO文，表示緊急通報專線公布後，有大量民眾來電，卻都是測試，還有人笑喊「真的有人欸」，更有人在電話中粗魯飆罵，讓他忍不住反問「這些佔線的人，出事了你擔得起嗎？」
此事引發網友憤慨，也驚動交通部長林佳龍，林佳龍晚間10點在臉書緊急呼籲：「台鐵緊急通報電話，謹慎撥打至上！」，他表示太魯閣號是一場不幸事故，電話是為了能讓調度員及時通知行駛列車而設立，但近日卻出現測試、惡作劇的來電，導致佔線，耽誤真正要通報異狀的電話，呼籲大家配合，不要影響真正需要的人。
林佳龍也承諾，已經請同仁持續研議更好記的號碼，讓通報能更方便，更及時。
(中時新聞網)
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