台南市立安南醫院前進社區，11日在海佃國中舉辦免費4癌篩檢活動，台南地區農會家政班現場義賣手工餅乾，所得捐贈慈善單位，並由青農組成的青農班展售農產品。

安南醫院11日上午7時在海佃國中提供多項免費健康檢測包含成人健檢、四癌篩檢、B、C肝炎抽血篩檢及醫師諮詢等服務，24日再回診溪墘里活動中心看報告，院方提醒民眾記得攜帶身分證、健保卡、印章與口罩，現場會量測體溫。

安南醫院與台南地區農會合作社區保健，農會扶助弱勢慈善機構，家政班發動製作手工餅乾，將在現場擺攤義賣，青農也將現場展售自產可生產追溯的蔬菜。

安南醫院院長林聖哲表示，醫院承接市政府行動醫院計畫，協辦安南區各里居民健康照護，整合式社區篩檢，提供如乳房攝影、抽血驗尿及子宮頸抹片、糞便潛血檢查、婦癌防治與口腔黏膜檢查等服務，提醒民眾定期檢查及提早預防，遠比亡羊補牢來的重要許多。

(中時 )