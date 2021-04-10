一位女網友好奇，認識男友以後，發現對方個性條件根本是天菜等級，卻不懂對方為何之前都一直保持單身。後來終於了解，男友竟然是個不折不扣的「寵妹魔人」，和妹妹兩人感情好到甚至讓她差點看不下去。過來人狂勸快抽身，直言碰上這種「毒菇」，恐直接毀了婚姻。

原PO在臉書匿名社團「靠北婆婆2.0」上發文表示，自己和男友都30多歲了，兩人也是以結婚為目的交往。在一起後，原PO發現男友論個性、脾氣都是天菜等級，不解為何之前都保持單身，直到認識了對方家人後，才終於了解真相。

原來，男友有一個小一歲的妹妹，總是把他當自己男朋友在使喚，不論平日假日，沒事就打電話給哥哥問對方「在哪裡？」、「在做什麼？」原PO曾試著和妹妹打交道、交朋友，但是自從大哥結婚後，妹妹就更黏著男友，改也改不了，對方媽媽則認為，就只是兄妹感情好而已。對此，原PO無助詢問，「到底要先抽身還是習慣？有人也因為這樣離婚的嗎？」

貼文一出，網友紛紛表示，「如果男方條件好又真心愛你就要忍耐，相反就放棄。不然婚後可能會是吵架的導火線....」、「兄弟姐妹感情再好也要有個限度」、「如果是我一定選抽身，因為如果結婚妹妹應該也改變不了！除非妳自己有辦法接受！」、「當然是放生 ，免得日後後悔莫及」。

一位網友指出，自己就是過來人，建議原PO提早抽身為妙，「如果可以就閃人吧！我就是碰到黏人的毒菇，真的會到影響妳的婚姻……」、「這種妹妹非常可怕」。但也有人也認為，「應該是因為妹妹還沒有男朋友，趕快幫她介紹一個就好了。」

(中時新聞網)