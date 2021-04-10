國民黨主席將在7月進行改選，目前表態參選的包括黨主席江啟臣、資深媒體人趙少康、孫文學校總校長張亞中。但因趙少康回歸黨內有一年黨籍限制條款，恐仍有變數，國民黨智庫副董事長連勝文和前新北事長朱立倫及前高雄市長韓國瑜後續是否會投入參選，也備受外界關注。有輿情統計網站分析國民黨聲量最高的5位人選，發現黨主席江啟臣和其中一人的聲量高居前2名。

據QuickseeK快析輿情資料庫觀察，近一季國民黨五位黨主席可能的熱門人選，全頻道聲量總和為53萬6087筆，其中韓國瑜聲量以30萬6905筆拿下冠軍，占聲量總數57.2%。現任黨主席的聲量僅占26.5%，總聲量不到話題王韓國瑜的一半。而連勝文及朱立倫僅占整體聲量的15.5%。

國民黨主席可能參選人(見圖)。(圖/本報資料照)

從各黨主席聲量與國民黨38席立委聲量互相呼應的比例來看，與國民黨立委相關的文章數量僅占整體的3.7%(聲量總數2萬59筆)，顯示此場黨主席選舉雖備受外界矚目，但各國民黨的立委諸公似乎是採取一個明哲保身、觀望的態度，不到最後關頭都不肯輕易表態。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析國民黨主席選戰熱門人選網路聲量。(圖/翻攝自 TPOC台灣議題研究中心 網站)

從進一步針對與國民黨立委相關聯議題的2萬多筆資料進行分析，發現現任黨主席江啟臣來到38.2%，與韓國瑜的聲量39.5%，雙方聲量差距拉近至1.3%。似乎過去媒體上擔心韓國瑜會成為國民黨票房毒藥的聲音，偷偷讓黨內現任立委的心起了漣漪。

(中時新聞網)