國泰金控今公布3月稅後淨利180.9億元，第1季(累計前3月)大賺570.3億元，較去年同期大幅成長143％，3月及第1季獲利皆創同期歷史新高，每股稅後純益（EPS）為4.32元；獲利能力勢均力敵的富邦金控，尚未公布數據，國泰金暫居金控獲利王。

由於美元轉強、避險成本下降，加上近來全球股市持續創高，台股加權指數也觸及「萬七」，進而帶動國泰人壽的投資績效；在投報率表現亮眼、利差益持續擴大，國壽3月稅後淨利156.3 億元，累計稅後淨利達493.4億元，年成長達224％，第1季獲利再創新高，成了挹注金控獲利的最大功臣。

國泰人壽表示，業務面持續價值導向策略，保單銷售以投資型、傳統型分期繳保單為主，3月初年度保費收入（FYP）金額為239億元，較去年同期成長1倍，新契約等價保費（FYPE）金額為56億元，較去年同期成長42％，FYP及FYPE皆為業界第一，其中，保障型商品累計FYP較去年同期成長39％；承保利潤穩定，費用控制得宜。

國泰世華獲利呈穩健走勢，存放款成長動能強勁，手收業務表現穩健，3月稅後淨利20.9億元；國泰產險3月個體簽單保費為20.4億元，排名業界第2名；國泰證券、國泰投信等，各項業務穩定推展，稅後淨利分別為2.2億元與1億元。

(中時 )