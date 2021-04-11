想體驗日本道地的午茶風情，絕對不能錯過4月強勢登場的抹茶季！近期來自日本京都百年抹茶名店「辻利茶舗」與人氣甜甜圈「Mister Donut」紛紛火熱推出春季限定抹茶甜點，除了現點現做的大份量抹茶鬆餅，更有加上金箔的抹茶霜淇淋以及猶如生抹茶巧克力口感的Q軟波堤，讓人一吃就忘不了。

▍辻利茶舗

來自日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」，為了讓台灣消費者疫情期間也能與日本同步賞櫻，特別推出春季限定商品，此次以「華美」為概念，全面升級抹茶打造超奢華吃法！首推使用石臼研磨上等抹茶的「櫻吹雪金箔抹茶霜淇淋」，超人氣的抹茶霜淇淋質地細緻，吃起來茶香濃郁，茶味回甘不甜膩，再毫不手軟地撒上滿滿金箔，點綴上日本直送的醃漬櫻花，入口即化的滑順口感配上夢幻外型超犯規，讓人彷彿看見櫻花綻放飄落的景象，美麗而絢爛。

首推使用石臼研磨上等抹茶的「櫻吹雪金箔抹茶霜淇淋」。（圖／楊婕安攝）

抹茶控絕對要試試現點現做的大份量「春櫻濃抹茶鬆餅」，搭配季節感十足的櫻花奶霜淋醬，入口櫻漬鹽的春日氣息，尾韻滿是辻利抹茶的濃郁香味，鬆餅還可以依照喜好添加抹茶霜淇淋讓抹味加倍或淋上黑糖蜜，另有經典配料白玉串與蜜紅豆，一次滿足抹茶控所有需求。

大份量抹茶鬆餅搭配季節感十足的櫻花奶霜淋醬，還可以依照喜好添加抹茶霜淇淋或黑糖蜜。（圖／楊婕安攝）

套餐飲品有煎茶、焙茶、玄米茶3款選項，皆由具備茶葉全面知識與長年製茶經驗的日本茶鑑定士所精心調配之上等茶葉，清透感的茶色帶有渾厚的茶香，飲品方面也很推薦前年春季限定商品的復刻版「春櫻奶蓋輕抹茶」，採用高級食材日本國產八重櫻，醃漬櫻花巧妙結合綿密奶霜，以鹹甜風味襯托出現刷抹茶的迷人香氣，多層次口感令人相當驚艷。

飲品方面也推薦前年春季限定商品的復刻版「春櫻奶蓋輕抹茶」，以鹹甜風味襯托出現刷抹茶的迷人香氣。（圖／楊婕安攝）

▍Mister Donut

人氣甜甜圈 Mister Donut 再度與辻利茶舗聯名，推出日式感十足的抹茶甜甜圈與飲品！以甜甜圈呈現不同濃度的京都抹茶，更驚喜結合莓果，打造超夢幻的白雪草莓巧克力沾醬，是春季最繽紛浪漫的網美抹茶甜點。

為呈現不同抹茶濃淡變化，特別將辻利抹茶粉融入招牌的波堤。（圖／楊婕安攝）

為呈現不同抹茶濃淡變化，特別將辻利抹茶粉融入招牌的波堤，首先「抹茶蜜糖波堤」擁有薄脆的蜜糖外衣，咀嚼中散發輕盈抹茶香氣，是抹茶控入門推薦款。「抹茶雙層波堤」則是將QQ抹茶波堤外層沾滿抹茶巧克力醬，帶來雙倍濃郁的茶香。而「生抹茶波堤」更奢華撒上滿滿抹茶粉，層層堆疊如生抹茶巧克力般的香濃美味，茶香濃郁細緻純粹，最後是口感酥鬆的「抹茶雙餡費南雪」，有著2種淡雅茶香、濃郁茶味變化的抹茶內餡，以上4款甜甜圈都是抹茶控必吃！

口感酥鬆的「抹茶雙餡費南雪」，有著2種淡雅茶香、濃郁茶味變化的抹茶內餡。（圖／楊婕安攝）

這次也以「春日野餐」意象為概念，大玩野餐風，將抹茶與莓果結合，推出分別為Q彈口感的「抹茶草莓波堤」、蓬鬆柔軟的「抹茶草莓巧貝」、泡芙般鬆軟的「抹茶莓果法蘭奇」以及法日結合的「抹茶莓莓費南雪」，莓果的酸甜將抹茶的香味襯托的更具層次，讓抹茶質感更升級，口感也更繽紛多樣。

最推薦以瑞穗鮮乳調製的「抹茶歐蕾」，完美比例香濃又滑順，也有加入 OATLY 燕麥奶的「抹茶燕麥歐蕾」。（圖／楊婕安攝）

除了多樣化的抹茶甜甜圈，也少不了3款特調辻利聯名飲品！最推薦以瑞穗鮮乳調製的「抹茶歐蕾」，完美比例香濃又滑順，也有加入 OATLY 燕麥奶的「抹茶燕麥歐蕾」，搭配燕麥奶口感更加醇厚，而喜歡清爽感的人則可以選「抹茶蜜桃飲」，喝得到蘋果果肉，完美調和酸甜濃郁的蜜桃冰茶與辻利茶舗抹茶粉，是最適合迎接春末夏初的清爽飲品。

(中時新聞網)