64歲資深藝人澎恰恰（澎哥）去年8月召開記者會宣布破產，坦承欠下2.4億龐大債務，人生陷入低潮，不少好友得知後紛紛雪中送炭，綜藝天王吳宗憲更邀他加入直銷電商，還信心喊出「3年賺2億」的目標。然而澎恰恰稍早就突然在臉書PO出嚴正聲明，澄清近來因參與億萬之星演藝訓練課程而引發爭議一事，同時也強調還債日子固然艱難，而他負債原因更不用多說，就是自己笨！

澎恰恰深夜突發嚴正聲明，表示還債日子是艱難的，但不是要引起同情或可憐，負債造成的原因更不需說明，因為是自己笨，所以他這半年以來一直想辦法努力還債，所以什麼錢都賺，「最近引起很多人質疑，就是桃園億萬房產及億萬之星演藝訓練課程的事。」

各位好朋友： 我想我必須再向大家說明一下. 債務問題.為什麼理想..造成什麼.... 這不重要.因為路都是個人選擇的. 後果當然自行負責！ 因為東森平台. 只要有新聞就會引起被誤解. 包括吳宗憲說：3年兩億.沒問題. 執行長王世均說：只... 由澎恰恰發佈於 2021年4月10日 星期六

澎恰恰澄清他是因小彬彬的邀請加入演藝培訓工作，在做事過程也非常謹慎，始終堅持不斂財、不誤人子弟這兩項原則，更完全沒參與房產的部分。

他強調：「有金錢往來，就會有爭議。個人認為：自己如果認定受騙，應該循法律途徑伸張正義不是嗎？一昧攻擊我，酸言到極致於事無補。因為那與我無關，我也不是代言人，這點我嚴正聲明！」最後澎恰恰更提到「數字大，需要更大更大的努力」，感謝所有債權人，他一定盡全力還債。

(中時新聞網)