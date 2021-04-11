南投縣鹿谷鄉和雅村挑竹古道、螢饗宴10日由縣長林明溱開幕剪綵，以旅遊祕境、螢火蟲帶動當地觀光產業。

4月是螢火蟲活動的季節，鹿谷鄉和雅村10日在和雅國小操場舉辦「挑竹古道與螢饗宴」活動，除了邀請遊客漫步古道，夜間也由志工帶領大家在竹林裡欣賞上千隻螢火蟲構成的螢河美景，來自各地逾400名民眾一同參與，縣長林明溱到場並表示，縣府已投入1500萬元修復和雅村8條古道，相信全數修復後，將能吸引更多觀光客到此旅遊。

活動在和雅排舞班的表演及帶動跳中揭開序幕，隨後林有溱與和雅村長陳貞復、立委許淑華、馬文君、縣議員吳瑞芳、黃東灝、蔡孟娥、鹿谷鄉長邱如平等人共同剪綵，宣布活動正式開始。

目前和雅村8條古道已有5條古道修復完成，此次活動主要安排6號及7號古健行，現場另安排茶席竹韻－喝一杯好茶、竹林交響曲等活動，一旁還有竹藝DIY體驗，傍晚更準備了挑夫風味餐及營火晚會，炒熱活動氣氛，最後再帶大家一起欣賞螢火蟲、看星星，為活動劃下圓滿的句點。

林明溱表示，南投縣觀光聞名全國，此次為了幫助和雅村行銷觀光，縣府向觀光局爭取到1000萬元經費，加上縣府配合款5百萬，用來整修挑竹古道，建議各鄉鎮可以規劃自己的特色，讓遊客到竹山鹿谷，除了溪頭及杉林溪外，還能深入每個村里進行深度旅遊，認識每個社區的特色，享受大自然環境。

(中時 )