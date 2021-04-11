好市多商品種類多，經常性的超殺優惠更是讓許多人愛不釋手，前往掃貨、存貨。一名女網友PO文表示，帶著小兒子去逛好市多，結帳時才發現被「偷渡」了一包不明食物，但又懶得去退貨，因此詢問大家怎麼吃，孰料網友一看後，紛紛直呼「孩子很識貨」、「內行哦」。

女網友在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》PO出照片，只見照片中疑似口糧的小包裝食物堆積成山，原PO忍不住問「請問這是什麼食物？怎麼吃法？」，更嘆氣表示「一不小心就被小孩偷渡到推車裡面，懶得退了」。

孩子偷塞起司在推車，媽媽結帳時才發現遭「偷渡」，哭笑不得。(圖／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區)

不少網友紛紛給出解答：「起士。打開就可以直接吃」、「這就是高達起司啊，超好吃」、「直接吃就好，我家小孩愛死了」、「這款超好吃，你孩子很識貨」、「小孩真懂吃～」、「直接吃就很不錯！我家冰箱的常備品」、「有眼光的小孩」。

還有許多人熱心提供更美味吃法：「我都煎荷包蛋的時候加進去，小孩很喜歡」、「可以烤麵包或切一切炒成起司雞蛋，反正加熱後都好吃」、「放在吐司片上烤到麵包微黃 起司微軟」、「打開直接吃 可以搭配蘇打餅乾」、「直接當零食吃，如果有紅酒配更好」、「煎蛋餅後加入起司，然後稍微加熱即可」。

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(中時新聞網)