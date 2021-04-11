你的工作偶爾需要熬夜加班甚或已成了常態而淪為所謂的「爆肝行業」？根據日前台灣減害協會、台灣預防醫學會公布的「10大爆肝行業」，小編也才知道原來業內同行竟是榜上有名、屬於爆肝高危險群！不說你不知道，這些爆肝高危險群的行業都有一個共通點，就是通常脂肪肝的風險特別高，過去有研究發現，脂肪肝屬於肝癌的危險重要因子，尤其近幾年國內主、次診斷為脂肪肝的人數大幅成長近2成且有日益年輕化的趨勢，國內脂肪肝人數已上看600萬人。

有關過勞死相關議題，先前小花平台並以專題文章深入分析，本文將從「10大爆肝行業」為題切入，為讀者解析如何呵護「小心肝」？面對過勞死、傷、病，還有哪些保險可以派上用場？以下文章我們一起來了解。

「小心肝物語」教你養肝護肝妙招

說到「10大爆肝行業」，都是加班過頭的職業，按照排名依序為工程師、醫護人員、客貨運司機、警消人員、保全人員、影視幕後從業人員、建築工人、超商店員、包含小編在內的行銷人員及藝術工作者等。

日夜操勞、熬夜加班真的會爆肝？根據統計，罹患肝病最主要原因首當其衝的還是脂肪肝，諸如肥胖、熬夜、高血壓等都是罹病的危險因子，如果未能及時治療，嚴重時可能造成慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。

在台灣減害協會、台灣預防醫學會公布「10大爆肝行業」的同時，並提出了日常預防保健之道「小心肝物語」：年輕人護肝4招的「少熬夜、多運動、戒糖飲、做體檢」及成人護肝4招的「多休息、勤活動、少油甜、做體檢」。

怎麼樣判斷自己是不是處於過勞狀態？

所謂的「過勞死」一詞，源自於日本用語，意指異常工作負荷促發腦血管及心臟病急性發作而猝逝，首宗死亡案例是一名任職於報社的29歲職員，就像平時一樣正在工作的當下，因為腦中風突然猝逝……；於此之後，在日本有愈來愈多中壯年上班族都因為心腦血管疾病過世，「過勞死」儼然成為日本的嚴重社會問題。

至於怎麼樣判斷自己是不是處於過勞狀態？

(中時新聞網)