根據一項心理研究發現，經常心懷感激可以降低憂鬱、改善睡眠，並能強化人際關係！不說你不知道，習慣把「謝謝」掛在嘴邊的人多數是有錢人，而他們與一般人相比，收入較高也更容易感到幸福，其中每天平均說4次以上「謝謝」的人比起未達4次的人，平均年所得高出約20萬日圓（折合新台幣6萬元）以上。

針對此一說法，美國傑出商業哲學家吉姆．羅恩（Jim Rohn）抱持正面肯定的態度：「富有的人之所以富有，其實很大原因在於他們時時心懷感恩的態度，很會珍惜並欣賞日常生活中的微小事物，愈是容易滿足、懂得知足，也更容易產生富有的感覺。」同理可證，有錢人不隨便批評或是抱怨他人，有別於窮人總是帶著負面情緒，又太喜歡批評東抱怨西的……。

說到有錢人的理財行為與金錢態度「為什麼想的和你不一樣？」，在小花平台已多有介紹，本周專題再為讀者擇要整理一些經典的觀點：

》「拿鐵因子」可能是讓你變窮的致命殺手

國外不少有錢富豪與你我一樣，每天維持著喝一杯咖啡的「小確幸」，但是方法卻截然不同，他們寧可喝自己沖泡的咖啡，也不願意花更高的代價，去咖啡店喝一杯2.5美元的拿鐵，在他們的眼中，像是星巴克等連鎖咖啡店的咖啡標價「太荒謬了」：「如果在家裡沖泡僅需不到10分之1的要價，可謂是天差地別！」

》有錢人堅持不會花錢買的東西你很難想像

有錢人除了不願意花錢喝咖啡外，包括買衣服和養車子也被列為拒絕往來戶。你可能很難想像有華爾街「金融大鱷」之稱的美國著名投資家吉姆．羅傑斯（Jim Rogers）竟然會穿著有破洞的衣服，他非但不以為恥，反而大方表示自己的物質欲望很低：「平時我很少買東西，平均4、5年才買一次衣服，不只是衣服，我也很少買其他東西。」

(中時新聞網)