疫情推動各行各業數位轉型，你是否也感受到了這波趨勢呢？蘋果（Apple）日前特別邀請曾在YouTube上分享iPad + Apple Pencil 筆記法，並獲得廣大迴響的雙和醫院住院醫師林渝軒前來分享學霸超強筆記術，絕對不能錯過！

林渝軒醫師是從2017年，讀大五的時候開始使用 iPad Pro + Apple Pencil，選擇 iPad 的原因很簡單，當時筆電使用 Macbook Pro、手機是 iPhone，對於整個蘋果的生態系統已經很習慣了，再加上當時同學推薦的也是可以搭配 Apple Pencil 的 iPad Pro，試過同學的 Apple Pencil發現用起來非常舒服，沒什麼延遲感，因此也就決定要入手了。

【使用 iPad Pro + Apple Pencil 比傳統做筆記的方式更方便】

手寫的筆記可以讓有更大的空間去畫箭頭、做心智圖等幫助學習的東西，並且因為手寫的速度通常比起打字還要慢，所以必須要先在腦中稍微整理過這些資訊，研究也證實手寫確實對於記憶比起打字更好。但是手寫的筆記很難整理在一起，而且到最後可能會不見。

雖然手寫筆記有其優點，但林渝軒醫師也指出，數位筆記也具有手寫筆記難以匹敵的特點，包含整體來說能將記筆記的過程程簡化，並且升級優化！

簡化：教科書重量變輕、不用帶很多筆記本

林醫師指出醫學系的教科書超級多，使用iPad外加Apple Pencil的搭配，讓需要攜帶的教科書變輕了，除了可以環保，通常電子版的書籍也比較便宜。每天上課需要攜帶的工具眾多，忘了帶尺? 沒有螢光筆? 紅色筆沒水了的時候怎麼辦？只要有一個 Apple Pencil 完全不是問題！

只要有帶著 iPad 隨時都可以取得任何筆記，不用攜帶一堆筆記本。尤其是在醫學的領域裡面有太多的科目，有時候要查詢原文書或是想不起來某個以前讀過也做過筆記的東西，這時候有一個 iPad 真的很有幫助。另外很多的知識是一層一層堆疊起來的，不可能第一次就把所有東西都學完，但是如果可以有效把這些筆記分類整理，就可以隨時加深、加廣、update最新知識。

優化：整合管理筆記更輕鬆

（1）整合管理－以前用紙本，同樣的東西可能這邊有上過一堂課、那邊有一點筆記、另一個講義有寫一點，但是如果透過 iPad 就可以統一管理，即時的增加整理，這點也呼應到刪減修改、隨意放大縮小。過去有經驗是複習的時候想要加入某些新的補充內容，但是書本已經沒有空間了，就貼了密密麻麻的便條紙。現在修改以及移動更為方便，舉例來說整個段落改變位置或是放大縮小，乃至於複製，這些都是傳統紙筆沒有辦法做到的地方。以前要改個筆記的位置就要狂用立可帶，最後弄到很醜的日子再見啦！此外像是考題也是可以寫了再擦掉重複複習，這一點就比紙本的寫過一次就會不小心看到答案好多了。

（2）搜尋功能－快速找到你要的東西，就算原文書在家，要先去找到那一本書在哪，還要去目錄找個半天，但是現在只要直接輸入關建字，一下子就把相關的頁面找給你。更甚者，如果是筆記，很難直接去找到相對應的位置，但是如果是存在 iPad 的筆記本，一個關鍵字直接輸入，所有的筆記就都出現了。

（3）剪貼更方便－以前有同學把課本上的圖印下來，現在直接從網路上擷取、甚至可以很漂亮地描邊手繪，真的又省時、省錢、又環保。

（4）雲端同步、永久保存－筆記不見的日子再也不見啦。

（5）筆記分享－想要跟同學一起分工或是看看同學的筆記，以前還要跑去影印店，現在一指之間全部傳輸完畢，省時又環保。

林醫師也在活動中分享，大部分不想要使用平板做筆記的人覺得紙本的比較有fu，或者沒有寫字的感覺就是怪怪的。但是他的經驗是，現在搭配上Apple Pencil 真的覺得跟傳統的紙筆非常相似，搭配上一些類紙膜真的會以為是直接寫在紙上面。

因此林醫師建議大學生可嘗試使用 iPad + Apple pencil 作為主力讀書工具。林渝軒醫師表示現在回想起來就會覺得很後悔沒有在大一就開始使用。除了長期下來更省錢、減輕重量、環保之外，最重要的其實還是資料的保存。很多以前讀的書、講義考試完之後就真的丟掉或是被封存到哪個再也找不到的地方了，當你需要的時候就真的是書到用時方恨找不到。

由上至下、左至右依序是GoodNotes 5、Notability、Notebook、Noteshelf app示意圖。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

若是想要尋找好用的iPad數位筆記app，以下有5款推薦，特點如下：

1. 備忘錄

iPadOS 的原生 app「備忘錄」免費又功能強大，不僅可以輸入文字、表格、影像、網址連結甚至掃描文件等，也可手寫筆記和塗鴉，整理成詳細而精美的資訊。在支援的機型上，iPad 用戶可用 Apple Pencil或手指繪製塗鴉，或編寫備忘錄，也可以選擇各種「標示」工具和顏色，以及用尺規繪製直線。

2. GoodNotes 5

《GoodNotes》是最全球熱門的付費 iPad工具 app 之一。使用者可匯入 PDF、PowerPoint 或 Word 再隨意更改，加入照片、圖畫作筆記。使用者用 Apple Pencil 手寫的文字，可以透過 app 內的搜尋功能找到，還可在多個視窗打開《GoodNotes》以並列顯示兩份文件或兩個頁面。Mac 用戶更可透過「並行」功能（Side Car），讓 iPad 變成繪圖板，用 Apple Pencil 寫筆記、繪圖，非常方便。

3. Notability

《Notability》的錄音功能可以讓使用者一邊做筆記一邊錄下當時聽講的內容，兩者可同步回播，是課堂上或演講中非常好用的筆記 App。這項功能十分簡單易用，使用者只需在錄音後重播，在時間軸上聽取所需錄音，或點擊文字，播放輸入這段文字時所錄下的聲音內容。

4. Notebook

號稱最美觀的跨平台筆記 app，《Notebook》為使用者提供不同的方式來處理筆記。使用者可根據需要而選擇專屬的「文件記錄卡」，呈現文字、清單、註腳、影片等元素，甚至掃描名片、文字檔、錄音等，整理出風格統一的外觀；亦有特別的「食譜卡」，自動提取食譜照片和描述，創建成分清單；「影片卡」自動拉開影片預覽，也可在無干擾空間中播放YouTube或Vimeo。

5. Noteshelf

《Noteshelf》可讓使用者在 iPad 上製作手寫筆記、為 PDF 檔作註釋，錄音、繪製圖形、素描、簽約、填寫表格、新增書籤、建立清單、筆記本分類，還有其它更多功能，並支援深色模式，為使用者提供不同的視覺選擇。

(科技)