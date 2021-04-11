前後兩任世界首富：亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）和特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）都有太空夢，沒想到台灣也有太空領域的新創，靠創新讓微型衛星（Microsatellite，指一百公斤以下的衛星）有望省下約20％的體積重量和耗電量！

這家台灣太空領域的新創是張量科技，研發的「球型馬達」（Spherical Motion）正是讓微型衛星更輕、效率更好的祕密武器。預計6月，張量科技的球型馬達控制系統又將和SpaceX合作夥伴、波蘭衛星商SatRevolution一起搭著SpaceX發射火箭上太空驗證。

由於每發射1公斤的衛星上太空，約須花費300萬元新台幣，如何降低重量、耗電量，讓衛星更有效率完成任務，便成了商機所在。過去1顆衛星，通常要用到3顆以上的單軸馬達，各朝X、Y、Z三個方向旋轉產生機械能；反觀球型馬達只要裝上一顆馬達，一次就能在3軸上任意轉動、控制衛星角度，有助衛星上馬達的體積重量、耗電量，比傳統衛星馬達減重三分之二（編按：整體衛星還有其他零件，因此約減少20％重量和耗電量）。

就讀偏鄉校 高一開始做實驗

「我們也是看到現在衛星裡面，體積小不下來就是那個馬達。」說這話的，是台大電機系輟學的張量科技共同創辦人暨執行長顏伯勳，「全球沒人推出這產品，我們算是第一個。」

張量科技鎖定的利基市場商機，吸引群聯電子董事長潘健成、全台最大天使投資社群識富天使會投資。識富天使會聯合創始人黃冠華觀察，張量科技4位創辦人平均年齡不到21歲，是新創公司超年輕、極度聰明腦袋的代表。「還沒有大成績，已經獲得滿大關注。」他透露，美國幾家太空公司想要進一步接洽，「有極大可能性改變產業結構。」

顏伯勳在內的4個年輕人，都來自嘉義偏鄉學校協同中學，在青澀的16歲高一時期，一起參與科學人才培育計畫，在成大電機系實驗室做研究。當時，成大幫太空中心做單軸馬達，4人一同參與該計畫，開始接觸太空用馬達，其後看到車廠一支行駛方向可360度旋轉的球型輪胎概念車動畫影片，給了他們投入球型馬達研發的點子。

球型馬達研發中，最難的是磁場設計和馬達驅動，同時要想辦法讓體積愈來愈小、效率愈來愈好，其中機構、電路、韌體、軟體都居關鍵，4人剛好各司其職。

從2016年、4人高一時開始研究算起，歷經5年多，張量科技的球型馬達產品已進入第8代。

睡工廠磨產品 進化到第八代

「沒有那種靈機一動，突然問題就解決。」張量科技共同創辦人暨技術長李尚融解釋，第1代就是簡單看一顆馬達到底能不能多方向轉的基本概念驗證；2、3代開始嘗試不同結構、不同電路設計的馬達，「做第2代的時候，至少在工廠睡地板睡了兩個月，起床就做、睡前也還在做。」第4代之後，團隊真正聚焦在衛星上，其後每代都再針對產品優化，試圖做到更小、更輕、更省電、結構更可靠。

在開發太空產品週期的技術就緒指標（TRL，分1到9級）中，張量科技的球型馬達現已達到TRL7的成績，也就是完成了模擬太空情況震動、輻射和熱真空等地面測試。「我們是目前全球唯一到TRL7的球型馬達。」李尚融說，TRL7到8的階段，就會有客戶開始接觸評估。果然，張量科技近日參加CES線上展，就獲歐洲衛星系統商ISIS Space洽談。

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(中時新聞網)