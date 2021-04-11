什麼是「7秒鐘色彩理論」？（the seven- second color theory）

在色彩行銷學上有所謂的「7秒鐘色彩理論」，它指的是，消費者在選擇商品時，最多只需要花7秒，就可以確定是否有興趣，其中「色彩」影響大腦高達67%，成為人們對於評判商品好感度的重要因素。

根據國際流行色協會調查，在不增加成本的基礎上，透過改變顏色就可以為產品帶來10至25%的附加價值，為企業和商家帶來更多利潤。

「7秒鐘色彩理論」給管理者的啟示

想創造暢銷商品、成為家喻戶曉的品牌，「顏色」可能是大家不會注意，卻能創造重大影響的行銷策略，像是Tiffany藍、可口可樂紅、愛馬仕橙、星巴克綠、麥當勞黃等顏色，都成為了品牌的重要標識之一。

行銷公司WebPageFX指出，有8成的民眾認同顏色能提升品牌辨識度，巴西設計師寶拉·魯波洛（Paula Rúpolo）就對各知名品牌進行一系列實驗，他將品牌的logo顏色互相對調，突然之間，在消費者眼中就成了一個陌生的品牌。

顯然，「顏色」能協助溝通品牌理念。因此，在行銷中選擇色彩時，就得要根據目標市場的色彩需求及偏好，再結合企業文化、產品特色，形成獨特的品牌效應。

色彩研究界權威費伯·比倫（Faber Birren）曾表示，「色彩行銷不在於使用了多少顏色，關鍵在顏色是否運用恰當」。

品牌選擇顏色也得「因地制宜」，因為不同種族、宗教者對顏色的認知有著巨大差異。例如，黃色在日本代表著勇氣，而在拉丁美洲文化中卻是死亡的顏色。

因此，企業如果沒有充分考慮到跨文化因素，不僅不能打開新市場，還可能帶來巨大風險和損失。

「7秒鐘色彩理論」有哪些實例？

1.Google、雀巢

科技巨頭Google為了優化廣告效益，專門成立調查小組，判斷「哪種顏色最受用戶歡迎」。

前Google行銷總監丹·科布利（Dan Cobley）表示，他們分別在gmail和搜尋引擎發布相同的廣告，結果gmail的廣告點擊表現較好，原因在於兩者廣告標題的「藍色陰影不一樣」。

於是，他們在41種色調中進行測試，最後發現，略帶紫色調的藍色，最容易刺激使用者點擊廣告。因此，Google在2013年將搜索結果的標題套用這樣的藍色，最後獲利增加了2億美元（約57億新台幣）。

時任Google高層的梅麗莎·梅爾（Marissa Mayer）表示，當時很多人嘲笑Google怎麼會執著於「41種藍色陰影」，但沒人可否認它確實帶來龐大好處。

除了Google，全球最大食品集團雀巢也曾「改變顏色」提升銷售。

雀巢咖啡曾做實驗，把同樣的咖啡分裝在綠色、紅色和白色的杯子中，讓消費者試喝，得到的結果是：大多數消費者認為紅色杯中的咖啡味道最棒，而綠色杯中的感覺偏酸，白色杯子的則感覺偏淡，於是，雀巢選擇紅色作為包裝設計的主要色彩，結果一推出即在市場大受歡迎。

2.麥當勞、星巴克如何挑選代表色

一般來說，紅色能激發食慾及購物慾、藍色能提供安全感、綠色有沉穩知性的印象。但究竟品牌該怎麼挑選代表色？我們可以借鏡麥當勞、星巴克。

激發慾望、歡樂色調：紅色、橘色、黃色

紅黃配色最經典的就是麥當勞。

首先，紅色和黃色是最容易吸引孩童的顏色，因此除了logo，連吉祥物麥當勞叔叔都是由黃、紅組成。

再來，紅色能增進食慾、購買慾，許多食品商、電商，例如：天貓、拼多多等中國電商購物平台，都會選擇紅色作為logo的底色，激發消費者的購買慾。

最後，大量的紅色和黃色，帶給入內消費的客人一種「躁動感」，讓客人想趕快吃完就離開，速食餐廳就可以有較好的翻桌率。

因此，以短時間購物為主體的自助商店、吃到飽餐廳，店內最好使用紅色。相反的，希望顧客慢慢購物的賣場，最好採用較不會感覺到時間經過的冷色系、避免選用暖色系。

安全、信任與大自然：藍色、綠色

星巴克標誌的綠色設計，容易給人有機、自然感，同時帶給顧客一種放鬆、紓壓的感受，吸引消費者想坐下喝杯咖啡來解除焦慮。

而藍色是值得信賴、安全與可靠的象徵。多用於銀行或者社群網站，強調的是安全，例如：Facebook、VISA等。純淨與和平的意涵也很常與水資源管理做連結，例如：德國濾水品牌Brita。

簡約、精緻的力量：白色、黑色

黑色有權威、精緻與穩重的感覺，時常使用於精品品牌包括Chanel、Prada、Dior等。蘋果則在品牌形象與商品設計上採用大量白色，傳達專業、俐落、極簡的調性。

商業周刊1743期

(中時新聞網)