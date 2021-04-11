美國標普、道瓊、費半指數聯袂創歷史新高，台股的台積電、聯發科、航運指標陽明續漲，塑化、鋼鐵股也跟著上漲，加權指數續創歷史新高，主要在於基本面強勁獲利支撐，尤其在即將公布三月營收看好、第一季財報亮麗可期，各類股可望持續輪漲，遍地開花！

美國公布三月ＩＳＭ非製造業採購經理人指數飆至六三．七，創下 一九九七年有紀錄以來最高，反映出隨著政府大力推行疫苗接種和財政刺激，經濟反彈力道仍舊相當強勁。加上新增非農業人口就業人數達三一．九萬人超乎預期，而聯準會在政策上刻意保持耐心，堅持寬鬆貨幣政策，以期持續幫助經濟成長。

這次拜登祭出二．二五兆美元巨額刺激產業政策，是二戰以來最大手筆，包括綠能、基礎建設、半導體及網路，加以先前的一．九兆美元紓困方案，累計達四．一五兆美元，此手筆遠較二○○八年中國救市的四兆人民幣規模，幾乎高過七倍，以當時中國汽車、家電下鄉輔助後的成果，帶動中國這兩大類產業高速成長，若美國真能落實政策，未來幾年經濟成長將十分可觀，市場預期今年美國經濟成長率至少超過六％，未來幾年也不會太低，所以使得資金流進美國，美元指數九○至九二底部形成，未來美國可能成為吸金大國，股市看升。

台股第一季季報看好

雖然今年以來各項原物料，如銅、鋁、紙漿等都大漲，通膨疑慮四起，但是聯準會及美國財政部都言明景氣復甦、就業率提高是首要任務，利率在二○二三年前基本上不動，有利於景氣復甦。接下來企業季報將陸續公布，市場評估S&P 500企業今年各季獲利均可呈現雙位數成長，第一季獲利年增二○．三％，第二季更攀高至四九．一％，尤其科技股業績持續成長，接下來的第一季財報優於預期。

近期包括美國鋼鐵、Freeport、鈕可鋼鐵、開拓重工、波音、福特、通用、Homedepot、Target、3M及沃爾瑪等製造、鋼鐵、零售、汽車業股價表現都十分強勁；房價漲幅也相當可觀，政策上似乎樂觀其成。科技股主軸在半導體身上，尤其美國政策將以五百億美元輔導半導體製造落地生根，首先獲利的就是設備製造商科磊、應材乃至火車頭英特爾等，股價都呈現高角度上升。尖牙股以谷歌及微軟領先創高，弱勢的蘋果、亞馬遜及特斯拉也築底完成。那斯達克指數站穩季線，只要一三三五○點不破就屬強勢；費半三千點大關基本上算是站穩，接下來將向三五○○點推升；道瓊及標普以十日線為強弱關卡。投機指標比特幣還是接近六萬美元歷史新高。

當然還要注意十年期公債殖利率還是會向二％推升，所以股市震盪難免。

雖然各國紛傳降息、印鈔，巴西等三個新興國家卻逆勢升息，關鍵原因就是通膨降臨，如果不採取升息措施，民眾的銀行存款利息，將無力應付飛漲的物價。但是只要美國壓住利率，美股將持續展現超強走勢，歐股也不弱，法國重新封城，政策上只會有利多；亞洲的中國股市繼第一季下跌後，四月開始深滬指數還是走低。國際股市基本上都在所有均線之上。

台股第一季上市櫃指數上漲十一．五％及十二％，居全球股市前茅，尤其在外資賣超三四四○億元下，持續大漲，主要有企業獲利支撐以及壽險及融資資金買進，上市櫃公司去年第四季獲利七六四八億元為單季歷史次高、全年二．四六兆元創歷史新高，依據過去三年上市櫃公司的平均配息率六五％來看，去年現金股利可達一．六兆元新高，現階段已公布股利政策，殖利率超過五％公司至少超過二五○家，得以支撐股價。接下來就是三月營收公布，預期鋼鐵、塑化、造紙、水泥等都將不錯，電子業半導體好，代工五哥及雙Ａ也不錯，面板及記憶體將持續亮眼。當然航運股都很好；另外，四月中旬開始上市櫃公司重量級法說會陸續登場，台塑四寶、大立光、台積電等權值股表現動見觀瞻。技術上，加權指數呈現上升三角形突破，只要守穩一六五○○點，則將持續向上推升。中期季線支撐逐漸來到一六○○○點。

京鼎將受惠應材業績股價看好

台積電先前透露重複下單不少，但是最新又宣布三年一千億美元投資，中國去年說要透過大基金扶植半導體金額也不到一千億美元，而美國這次振興半導體預計投入金額也不過五百億美元，台積電以一家民營公司竟然宣布台灣經濟史上破天荒的資本支出，相當於三年的國防預算，真的嚇人！意味著後進者很難追得上，當然台積電大筆資本支出，包括中國、日本乃至歐洲，但就算是打對折，對於台灣供應鏈也是非常補。觀察最近幾年台積電年年拉高資本支出，本土供應鏈已逐漸形成，甚至吸引歐美日供應商來台設廠，目前供應鏈京鼎、萬潤、漢唐、帆宣、家登、迅得、弘塑、辛耘業績成長都看得見。

美國最大半導體設備供應商應材，近期股價在費半成分股中表現最強，今年來漲幅高達六六％。該公司是台積電主要供應商之一，而在台灣與應材搭配最密切的就是京鼎，該公司是半導體耗材與設備商，主要提供ＥＴＣＨ（蝕刻）、ＣＶＤ（化學氣相沉積）設備模組代工，今年也開始承接ＰＶＤ（物理氣相沉積）與ＡＬＤ（原子層沉積）設備模組。該公司替應材代工，應材再銷售給台積電，所以應材展望看好，相對也就是給京鼎一項業績保證書。

京鼎去年ＥＰＳ為十四．八八元，是近八年來最高，已連續三年賺超過一個股本，今年預計配發現金股息七元。前二月營收年增四六．三％，預估第一季營收約二六億元，ＥＰＳ有機會接近四元，預估全年挑戰十七至十八元，果如此ＰＥ不到十五倍。

再來是記憶體，美光日前表示，DRAM市場正處於「嚴重短缺」狀態，今年全年供應皆處於趨緊狀態，而NAND市場近期則浮現穩定的跡象。

聯發科、陽明、面板是指標

台灣DRAM第二季漲價十五％，對於南亞科以及相關的晶豪科、威剛、十銓等有利。晶豪科近期股價大漲，若以去年底庫存金額五九．六九億元看，對照股本約二．○九倍，當初的庫存在產品漲價後，將有潛在利益；而通路商十銓去年第三季庫存金額為二三．四二億元，對照股本七．四五億元，約是三．一倍，威剛約是三倍，兩者潛在利益對每股貢獻可觀察股價逢低值得注意。

另一家台灣之光就是聯發科，就像ＡＭＤ有台積電產能技術奧援，過去三年桌機ＣＰＵ市占率逐步上升超過英特爾，而股價大漲近十倍一樣，聯發科也有台積電奧援，在５Ｇ手機晶片方面，從去年第三季開始已經正式超過高通，市占率居全球之冠，包括中國小米、Oppo乃至三星都採用聯發科產品，與台積電同居全球上游半導體製造、晶片第一名；再者該公司的電源管理ＩＣ、電視晶片、無線通訊晶片等都執業界牛耳。聯發科去年ＥＰＳ二五．七三元，法人預估今年有機會超過四○元，創近十年最高，如此成長動能，ＰＥ超過二五倍是基本，外資幾乎全面調升目標價至一千三百元以上，是電子股的中流砥柱。

航運股缺船、缺櫃從去年下半年開始逐步惡化，運價持續調漲中，指標是長榮及陽明，本刊近一季中屢次提醒投資人要追蹤看好，而無融資券的陽明更能代表，去年ＥＰＳ四．五一元、今年元月就交出二．三二元水準，二月營收又創新高，預估上半年要交出賺一個股本應不難，全年獲利有機會超過五百億元，股價將持續沿五日線推升；長榮獲利也是旺，股價與陽明連動。其實萬海，乃至散裝貨運的新興、裕民都可望持續被帶動，成為這次台股創歷史新高的領頭羊。

與長榮、陽明一樣今年可望賺超過三、四百億元以上的低價股，只有面板雙雄群創及友達。上游供應鏈吃緊有增無減，包括驅動ＩＣ、偏光膜、玻璃等，二月份起不僅監視器面板漲勢擴大，電視面板報價也維持大漲走勢。整體來看，第一季監視器面板價格漲幅高達八至十五％，筆電面板漲幅約十至十八％，至於電視面板漲幅也都有十二至二○％，從去年至今面板價格翻倍。而第二季缺料問題擴大、再加上材料成本上揚，四月大尺寸面板價格持續大漲。電視品牌產品線轉往大尺寸電視，推升五○吋以上的電視面板需求大增，單月漲幅高達八至十美元。整體來看，第二季面板價格持續走揚，單季價格仍有高達近兩成的漲幅。

此外，旭硝子熔爐修復到投產，可能要等到第三季以後。康寧日前宣布反映成本上揚調漲價格，也助漲第二季面板價格。去年第四季群創及友達獲利已跳升至一○一億元及八四．三億元，今年第一季面板價格再漲，市場預估群創三月營收可望突破三百億元，果如此將較去年第四季成長六．二％，若看看去年第四季群創營益率從年初負十二．三三％衝高至十二．八八％，今年第一季營收及營益率可望再走高，法人預估單季獲利可望超過一三○億元，上半年將超過三百億元，全年有機會挑戰五百億元以上，折合每股超過五元，那麼目前股價都還未超過每股淨值二四．四四元的群創，股價應算是相對偏低，也可以說是三○元以下個股中獲利絕對值最高之一。陽明以低價高獲利優勢股價邁向五○元，面板雙雄也有機會比價。彩晶及凌巨將跟隨。

電子零組件漲價不斷，連終端的電視品牌以及筆電品牌宏碁及華碩都要漲價，算是顛覆電子產品只會降價不會漲價的印象。主機板亦同，技嘉及微星乃至華碩都將受惠。

傳產股遍地開花

傳產股也是漲價利多頻傳，過去一段時間本刊就提及塑化二線股華夏、台達化、台聚、亞聚、聯成，在產品售價再創歷史新高下，去年第四季獲利好，今年第一季獲利將維持高檔，股價都將盤堅。其實重量級的台塑及南亞今年獲利都將很好，因為旗下產品PVC、DOP、銅箔、DRAM都很好，像是封裝用環氧樹脂缺料更甚導線架，南亞就是代表，加上轉投資的台塑化也不錯，第一季兩者ＥＰＳ都有接近二．五元可能，是近三年單季最佳獲利水準。鋼鐵股獲利也翻身，過去幾乎不動的東鋼、中鴻、大成鋼最近股價賣力演出。而國際漿價連續大漲，已使得國內衛生紙兩年沒漲，也開始喊漲。華紙、正隆以及集團企圖心改變的永豐餘股價都推升，季報及第二季展望都看好。

金控股中有壽險者如國泰金、新光金、富邦金、中信金股價也會再補漲，因為投資台股獲利太好了。

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先探投資週刊2138期

(中時新聞網)