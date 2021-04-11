有些人很會營造形象，表面功夫一流，真面目卻是草包一枚。搜狐網命理專欄分享，生肖鼠、兔、羊及狗的人表面精明，內心卻很糊塗，是典型膽小怕事的人，實際上外強中乾，什麼事都做不好。

▍1. 生肖鼠

屬鼠人個性聰明機靈，遇事能夠做出快速反應，但他們膽子卻很小，對於沒人做過的事情，他們會抱著觀望態度，不願意去冒險，唯有看到別人有所收穫後，他們才會想去嘗試，再加上他們喜歡耍小聰明，所以很容易出現各種問題，因此很多人不太喜歡和屬鼠人接觸交往，因為他們的個性亦步亦趨，總愛跟隨他人，難以有太大的作為，接觸久了或許會給自己帶來不必要的麻煩。

▍2. 生肖兔

屬兔人性格溫和、脾氣好，所以他們有著不錯的人緣。屬兔人骨子里特別要強，可他們太愛幻想了，想法過於天真，再加上屬兔人能力一般，不是過於突出，所以事業發展上困難不斷。可要強的屬兔人還不喜歡向人尋求幫助，典型的打腫臉充胖子。若是能夠放低心態，虛心向他人學習，或許在各方面發展不會過於被動，否則不懂得改變性格，他們始終找不到為何自己努力卻無法獲得成功。

▍3. 生肖羊

屬羊人和屬兔人一樣，心地善良特別好相處，可他們骨子裡卻很自以為是，總以為自己想的是對的，不管做什麼事情，骨子裡固執倔強的他們，不願意聽從別人的建議，總覺得自己什麼事情做得都是對的。而且他們特別自信，所以屬羊人總是因此難以有大作為，並非他們沒有能力，只是他們自動屏蔽別人所說的建議，從而讓自己成為生活中不起眼的小角色。

▍4. 生肖狗

屬狗人有著雄心壯志，但他們過於自欺欺人，有時候把自己都騙了，他們沒法看清楚自己真實的能力，總是好高騖遠，也正是因為如此，屬狗人總是出現各種失誤，雖說屬狗人想要改正自己的毛病缺點，可遇到事情后，他們還是我行我素，沒有任何的改變，讓周圍人反感不已。

(中時新聞網)