PURO是來自於美國的音量限制兒童耳機的領導品牌，創辦人Dave Russell因小孩長期使用高音量耳機，罹患噪音性聽力損失，因此著手研發安全音量限制的耳機，希望可以保護長期使用耳機人員聽力。有鑑於電競玩家長時間使用耳機，並提升高音量增加遊戲刺激度，這樣長時間、高音量的使用容易造成聽力損害，Puro推出全球首款85分貝的電競耳機，讓電競玩家在享受遊戲之餘，也可以保護聽力。

PURO公司以創新的聲學技術為基底，長期與聲學專家、學校、非營利組織、兒科醫生共同合作，研發最安全、優質的耳機，在歐美地區獲得市場高度迴響。旗下兒童耳機，曾獲得英國 Made for Mums 年度產品測試 Mums Gold 獎(註2)，同時在歐美amazon獲得顧客滿意度4.4顆星的高分，顯示其產品的特色及品質受到消費者青睞。獨家專利最大安全音量限制技術，讓PURO耳機成為兒童耳機界的頂級產品。

PURO這次抵台上市的產品為全球首款安全音量限制電競耳機，有獨家的音量限制技術，專利的平衡響應曲線，在85分貝的安全音量內，音質仍然保持清晰動聽，結合立體音效，玩家可以輕鬆聽聲辨位，遊戲刺激度提升，同時也可以保護聽力。

PuroGamer 電競耳機。（耳機人提供／黃慧雯台北傳真）

全球首款設有最大安全音量電競耳機。（耳機人提供／黃慧雯台北傳真）

根據2018年大數據看電競報告指出，越年輕的遊戲玩家，玩遊戲時間越長，該報告指出，24歲以下平均每日遊玩時間約2.6小時(註3)，每日長時間的高分貝使用耳朵，容易造成耳朵疲勞，嚴重者恐造成不可逆的耳朵傷害，因此，如何享受遊戲的刺激，又可保護有限的聽力，這類有安全音量限制耳機成為電競玩家不錯的選擇。

Puro Gamer電競耳機，已經有引進台灣販售。熱愛遊戲的玩家，如果想要享受遊戲的刺激，又想要保護聽力，Puro Gamer 會是極佳選擇，更多產品訊息歡迎參考此網頁。

(科技)