大陸的工廠正在尋求技術來解決勞動力短缺的問題。根據官方數據，儘管一胎化政策已不再施行，但生育率持續下降，據統計，大陸的勞動年齡人口在過去十年中減少了500萬人。

對於大陸大部分的工廠而言，工人已經供不應求，從而推高了工資，並迫使公司搬遷或提高自動化程度，尤其是在勞動力短缺看來未來只會變得更嚴重。

大陸家電巨頭美的集團的IT主管周雪麗表示，今天的年輕人不願意在工廠工作。該公司在截至9月份的季度中實現營業收入人民幣776.9億元（約119.5億美元），較去年成長超過15％。

周雪麗說，雖然美的公司目前可以找到足夠的工人，但該公司已著手一項為期三年的計劃，將更多技術納入其34家工廠，從今年的7家開始。她說，目標是明年使這個數字增加一倍，到2023年25家工廠實施。

該公司的模型預測，使用傳感器和機器人進行自動化製造將使整個工廠的組裝效率提高15％至20％。周雪麗說，已經安裝了這項技術的兩家工廠，效率提高了近30％。

美的家電的戰略只是眾多技術升級中的一項，分析人士說，全球各地的工廠都在追求這一技術。被稱為「智慧製造」的產品，在生產中廣泛使用新的硬體和軟體有望最終像18世紀和19世紀的工業革命一樣提高效率。

從經濟的角度來看，技術現在是成長的關鍵，因為像大陸這樣的國家，正努力保持本地產品的廉價到足以讓公司留下來。

安永大中華區供應鍊和運營負責人羅德裡戈·坎比亞吉（Rodrigo Cambiaghi）表示：「每家公司，甚至是在大陸設有製造工廠的第三方製造商，都面臨著投資智慧製造的壓力。」

他指出，此類投資減少了大陸對勞動力的依賴，並提高了其生產更多，更高品質產品的能力。

他說：「這對於保持那些勞動密集型產品在大陸的銷量至關重要。」 「這不會在很短的時間內解決。但是大勢已經到來，大陸正在集中大量資金，大量國家的工程能力來真正推動慧慧製造能力的發展。」

(中時新聞網)