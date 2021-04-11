奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！星座運勢老師奧斯分享4/12～4/18星座運勢，獅子座事業運最旺，雙子座愛情運最旺，天秤座金錢運最旺；另外巨蟹座事業運需要留意，天蠍座愛情運需要留意，雙魚座金錢運需要留意。

▍牡羊座

整體運勢★★★

下周牡羊朋友出現壓力，因此動了休息的念頭，壓力在下周難以負荷，也因為有些事情超出了自己的能力範圍，導致下周出現了頗大的疲倦感與無力感。

▍金牛座

整體運勢★★

下周金牛朋友的能力及行動力稍稍的受到影響，奧斯提醒下周要適時的增加自我的信心，另外也要避免因信心消退因而有想走捷徑或是偷懶的想法，要多注意。

▍雙子座

整體運勢★★★★

積極且充滿企圖心的感覺，將充斥在雙子朋友下周的生活，過往過度感性的狀況也在下周改善許多，在面對問題與狀況都理性許多。

▍巨蟹座

整體運勢★★

下周巨蟹朋友，需多加注意手邊的事情都在下周受到許多阻礙，部分事情下周都有停止下來的可能，而且都是沒有徵兆的，讓自己顯得不知所措。

▍獅子座

整體運勢★★★★

下周獅子的行動力提高許多，過往有不想解決的事情也將在下周有解決的機會，但是要留意三分鐘熱度及欠缺周詳計畫的狀況。

▍處女座

整體運勢★★★

處女的朋友下周將是怠惰的一周，面對事情都提不起動力來處理，思緒上的停擺也讓你在面對事情時感到些微的無力感，奧斯建議下周要運用理性層面思考問題比較好。

▍天秤座

整體運勢★★★★

下周天秤朋友對生活的滿意度將提昇許多，過往的努力在下周開始得到回報，這樣的狀況也讓自己開始停下忙碌的許久的腳步，獲得充分的休息。

▍天蠍座

整體運勢★★★

下周天蠍的朋友很善變，無法堅持自己的目標，對於未來的規劃顯得鬆散許多，奧斯提醒下周增加點行動力較好。

▍射手座

整體運勢★★★

下周射手朋友則顯得消極許多，面對長久以來熟悉的事物或是工作，也較提不起勁，有一部分原因是下周意會到自己的不足，也正開始思考方式增進自己的實力。

▍魔羯座

整體運勢★★★

下周魔羯朋友，起身動作的狀況則明顯許多，或許是受夠了緩慢的步調，而選擇起身先去改變些什麼，但奧斯要提醒，這樣的衝動有時反而容易犯下大錯。

▍水瓶座

整體運勢★★★★★

下周水瓶座的朋友，若目前有遇瓶頸或對環境感到不滿意，下周較能抓到問題點，能夠成功改善現況，在處理事情上也變得更加順利。

▍雙魚座

整體運勢★★★

下周雙魚朋友對於目前的現況開始呈現休息的狀況，或許是長久以來的努力在下周開始感覺到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生，整體狀況停擺。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)