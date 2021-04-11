美國疫苗接種率提升，疫情逐漸解封，帶動經濟全面復甦，以牛仔褲品牌Levi's聞名的休閒品牌Levi Strauss＆Co股價今年至今已暴漲近30%，預計第四季就能恢復疫情前的銷售水準，零售商的反彈狀況也成了觀察美國經濟恢復程度的重要指標。

根據CNBC報導，Levi's第一季營收為13.1億美元，雖比去年同期少上13%，但已優於市場預期的12.5億美元，Levi's看好全球疫情不會繼續惡化，初步復甦狀況已反應在第一季的銷售，因此上調第二季的業績展望，並預估第四季前就能重返疫情水準。

Levi's執行長Chip Bergh看好解封後帶來的銷售成長，「隨著休閒活動的恢復，帶動更多消費者購買牛仔褲，加上目前許多人的購物意願仍被壓抑，等到狀況允許，接下來只會更好，我們對未來的數字很有信心。」

除此之外，Levi's在大陸的銷售持續反彈，尤其在武漢旗艦店的銷售已恢復疫情前的銷售水準，這也成功穩固Levi's的全球銷售量。

事實上，這一波反彈不只Levi's受惠，競爭對手Kontoor Brands的股價也獲得35％以上的成長，Kontoor Brands旗下擁有Lee及Wrangler兩大牛仔褲品牌。

(中時新聞網)