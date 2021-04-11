屏東甜姐兒遭男子擄殺，事後還裝瘋賣傻堅不吐實。(資料照)

屏東一名曾姓女子在上班期間，多次遭到黃姓男子性騷擾且熱烈追求，雖屢斷然拒絕，甚至兩度到警局提告性騷擾，但依現行法令，警方並無法替她申請保護令；未料黃男竟在8日擄人殺害，震驚社會。國民黨立委洪孟楷今(10日)在臉書說，兩周前還在內政委員會要求加速「跟蹤騷擾防治法」立法進度，這次又是一條人命的喪生，到底還要多少的悲劇才要被重視！

根據現行規定，申請保護令的資格，僅包括配偶或前配偶；現有或曾有直系血親或直系姻親；現有或曾有之四等以內旁系血親或旁系姻親；現有或曾有同居關係、家長家屬或家屬間關係者。因此綜觀法條，對於黃男的性騷擾並無法規範。

洪孟楷10日在臉書寫下，依據統計，有許多的犯罪在最開始都是因為跟蹤騷擾卻無法防範於未然，最後變成無法彌補的錯誤，這次屏東案件又是一條人命的喪生，到底還要多少的悲劇才要被重視！

洪孟楷直言，過去無論藍營的女性民意代表、或是綠營的女性發言人，也都有受過不當的跟蹤騷擾的報案紀錄，跟蹤騷擾防治法真的應該要盡速推動，內政部不要再拖延了，屏東這個罪犯當然可惡且該死，但社會的防護機制真的應該要更超前部署了。

《跟騷法》受多位立委關注，國民黨立委李貴敏今年3月就曾提到，預防與提前遏止比什麼都重要，且警方動作的時候必須要有法律依據，所以如果有了《跟騷法》，那麼警方第一時間就不用擔心執法沒有法律依據，有一個行動綱領，知道SOP要怎麼制定，讓大家做事的時候都能依法行政，民眾的生活與安全才能獲得保障。另外，針對此案，內政部3月中時表示，內政部版本已送到政院審議。

面對此次案件，洪孟楷呼籲，面對問題、正視問題、才能解決問題，行政、立法部門，我們真的要加速，不要再看到這樣的難過悲劇了。

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(中時新聞網)