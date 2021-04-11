台鐵太魯閣號408車次，2日發生撞擊包商工程車出軌意外，造成50人罹難、200多人受傷，至今卻無官員下台引外界撻伐。港媒評論表示，近期台海周邊情勢緊繃，大陸航母遼寧艦入西太平洋、美國羅斯福號駛進南海，雙方尖銳對峙，這對大打「親美抗中」牌的總統蔡英文而言，可謂內外交迫，蔡現在最關心的並非內政，而是只想趕快清理戰場、防止事態擴大。

香港媒體《中評社》10日評論指出，行政院長蘇貞昌未批准交通部部長林佳龍的辭呈，日前有同屬「正國會」的人士痛批，蘇不准辭是為築防火牆，想讓林繼續當靶為蘇擋箭，而正國會龍頭、立法院院長游錫堃曾為八掌溪事件下台，也成正國會人士對蘇至今官位仍穩固的不滿重點，而且，這兩位「綠營天王」不合傳言本就甚囂塵上。

評論分析，蔡英文在台海局勢危急的現下，最關心的根本不是內政。對蔡而言，內政只要有蘇貞昌在，並配合立法院民進黨多數席次與網軍大內宣本領，不出事、不擴大事端就好；何況蘇還能當蔡的盾牌，有事情就罵蘇，蔡就能高枕無憂，這也是為什麼太魯閣號事件發生後，蔡顯然沒有要蘇下台的意思，而蘇不下台也要拉住林佳龍，好讓外界把矛頭都對準林，猶如「連環套」。

評論坦言，現在外界都將重點放在追究肇事責任、檢討台鐵、賠償善後等方面上，綠營全力壓下追究政治責任的聲音，就連台鐵局長為何懸缺三個月也閉口不談。國民黨戰力弱，民進黨一方面靠既有機制就能把事壓下來，一方面又拋出內政部要求國民黨改黨徽等事轉移焦點，如此一來，民進黨只要依靠美國協助把台海穩住，就能繼續勝選、繼續執政，其他事則想辦法趕快大事化小、小事化無即可，反正太魯閣號事件再過一個月就被淡忘了。

(中時新聞網)