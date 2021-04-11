周五（9日）台股一度衝破萬七大關再創新高，儘管股市超夯，但投資人在相同時間一起買同一檔股票，賺錢命運卻大不同。一名網友表示，他在去年3月股災時，跟朋友一人買10張日月光，1年後他的獲利只有15萬，朋友已賺逾50萬，兩人獲利差3倍以上，他歸咎原因在於自己每天看盤，頻繁地停利、賣股和換股，結果績效反而比朋友「放著不管」慘輸很多。

該名網友在批踢踢股版發文，去年3月股災他跟朋友一人買10張日月光，當時股價買在53.5元，從此開啟他每天看盤的習慣，只要停利點一到，馬上賣，只要跌破均線，馬上賣掉吃筍。

他無奈表示，1年過去了，他的持股不知道換了多少輪，結果總損益僅有15萬元左右，而朋友買了就不管它，也不看盤，他好心提醒要賣，朋友也無動於衷，現在朋友獲利已經突破50萬，是他的3倍以上啊，他求問是否不要過於看盤，獲利才會好呢？

對此，不少過來人也舉了身邊例子表示，「同事在疫情最嚴重時all in群創就沒看盤留到現在..」、「台積電346漲到430時 一堆同事也是一直轟炸我賣

」、「去年中旬買7張2330後一直沒管它 目前+90來萬 繼續不管它」、「前年N張8081從80-100放到現在」。

另有網友點破原po盲點指出，「跌了就會想凹 漲了就想快跑」、「一直換股 手續費就抽不少 成本就拉高」、「要看持股啦 有些走長多的 真的不用進進出出」、「每天看又不一定要每天進出」、「爆牛行情你在那邊亂動當然沒效果」。

但有些人提出不同看法，「來回操作 有時候會比一直放著賺得多」、「你的獲利是到手的..朋友的獲利是帳面的」、「每個人策略不同，沒有對錯，只要能贏大盤就是有一定的功力了」。

封測大廠日月光投控3月合併營收420.02億元，月增14.7%、年增10.9%；第1季營收1194.7億元，季減19.8%、年增22.7%，雙雙創下歷史新高。法人預估今年獲利可逼近330億元，較去年大幅成長19%至20%，改寫新紀錄，每股EPS 超過7.7元。

日月光今年配發每股現金股利4.2元，以9日收盤價112元計算，現金殖利率約3.75％。

(中時新聞網)