全球貨櫃運價持續狂漲，激勵長榮、陽明營收和股價爆炸飆新高。財信傳媒董事長謝金河表示，沒有人知道這一波貨櫃航運好景氣可以持續多久，套用黃俊雄布袋戲台詞：緊張！緊張！緊張！刺激！刺激！刺激！他認為，沈淪十幾年貨櫃航運產業，一旦景氣翻轉，絕非一下子，低檔買到的人，不妨看長一點，但大家殺進又殺出，當沖比率居高不下，這是一個今年最詭譎變化的產業。

謝金河在臉書發文指出，從去年下半年以來，貨櫃航運景氣高潮迭起，沒有人知道這一波的好景氣到底可以持續多久？全巿場都屏息以待。最近車行高速公路，他都會仔細看在路上跑的貨櫃，現在連德國的赫伯羅特也都可以一眼看出來。

他點出貨櫃航運幾個重點，給投資人參考：

一、長榮海運市值排第7，南韓現代商船第6，今年以來，現代商船大漲107.89%，長榮漲11.79%，如果從去年最低點算起，現代商船已大漲15.8倍，漲幅遠大於長榮。現代商船在2016年差一點破產，股價從20幾萬韓元跌了99%，這次算是報復性大漲，是全球漲幅最大的貨櫃航運股。

二、全球最大貨櫃航運公司是丹麥的馬士基，這兩天股價寫下15316丹麥幣新高，大家可以把馬士基當成參考指標，貨櫃航運股漲跌可以馬士基為指標。

三、陽明海運以市值來算，排名全球第15，與萬海在伯仲之間，陽明海運的營收和現代商船在伯仲之間，獲利比現代商船好很多，看起來陽明在第一季季報公布後，股價會出現大變化。

謝金河說，去年第三季他就提到，貨櫃航運是沈淪十幾年的產業，一旦景氣翻轉，絕對不會只有一下子，低檔買到的人，不妨看長一點，但大家從去年怕到現在，每天大家殺進又殺出，當沖比率一直居高不下，這是一個今年最詭譎變化的產業。

(中時新聞網)