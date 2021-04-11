政府這波打炒房祭出重稅，立法院9日三讀通過房地合一2.0修法，2016年後取得房地、預售屋者，持有2年內賣房將課稅45%，逾2年、未滿5年內出售課35%，新制從今年7月1日起上路。房產專家表示，投資預售屋起碼變成7年長期抗戰，炒房獲利不是賺不到，而是等很久，台股兩檔ETF 0050、0056的獲利都打趴房市。

預售屋炒得太兇，造成房價飆升，在民怨高漲、外界一片撻伐聲中，立法院會三讀通過房地合一2.0的所得稅法部分條文修正，修正短期持有的定義，從2年拉長為5年，主要為遏止短買短賣投機行為和房價不當哄抬。

條文規定，自2016年後取得的房地、預售屋及特定股權交易，2年內出售課45％，逾2年、未滿5年出售課35％，境內個人持有房地逾5年、未滿10年出售課20%，持有房地逾10年以上出售則維持現制課15%；境內企業持有房地超過5年，一律課20%稅率。

房地合一稅2.0上路剩不到3個月，房產專家Sway在臉書發文表示，要投資房地產，就變成5年以上的長期抗戰，如果是預售屋投資，起碼變成7年抗戰，如果你還想投資房地產獲利，不是賺不到，而是等很久，隨便一支0050獲利都打趴房市。想炒短線，0056也很不錯，一個除權息就7~10%。

「別認定房市很容易被你炒起來，寧可炒營建股，其風險也遠低於房市。」他認為，或許有人會覺得「買房子套牢大不了自住｣，但其實好炒作的多數都很難住，那些鳥籠根本住不了。

(中時新聞網)