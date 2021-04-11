為了解低脂飲食與高脂飲食，對於男性睪固酮水平的影響，英國伍斯特大學研究團隊針對6份研究文獻、共206名男性，進行系統性回顧與統合分析。結果發現，不只是高脂飲食減少男性的睪固酮分泌，過度操作低脂飲食的參與者，睪固酮水平平均下降10%至15%；若採取素食低脂飲食的男性，睪固酮素下滑的水平更為嚴重，超過20%。然而，過低的睪固酮素恐讓慢性病風險大增，包括心臟病、糖尿病與失智症，想要從事減脂的人不可不慎。

這份研究預計將發表在2021年6月的《類固醇生物化學與分子生物學期刊》(線上版已於3月16日公布)。睪固酮素與男性健康的關係，一直是學界研究重點。根據2007年劍橋大學的研究，過低的睪固酮素會增加心血管疾病的風險；但是，哈佛研究卻警告，過高的睪固酮素恐導致男性精蟲數量減少、心臟病風險增加，以及青少年發育遲緩。

伍斯特大學團隊表示，自20世紀中葉以來，西方民眾的飲食習慣發生明顯的變化，而這一時期歐洲男性的睪固酮水平也隨之下降；然而，這是否是因為攝取太多高脂食物，還是過度減脂結果，現有研究結果的結論卻不一致。

為了解低脂飲食與高脂飲食，對男性睪固酮水平的影響，研究團隊從9個資料庫中遴選出6項研究，並透過考科藍(Cochrane) 研發的Review Manager軟體，對206名參與者進行統合分析。

結果發現，不論高脂還是低脂飲食，都會降低男性睪固酮水平，而低脂飲食讓睪固酮水平下降10%至15%；甚至，吃素卻操作低脂飲食的男性，睪固酮素下降幅度更達26%。研究團隊還發現，歐洲裔男性若採取低脂飲食，睪固酮素會比其他族群下滑更多。

研究團隊警告，該研究發現低脂與高脂飲食都會導致睪固酮素的下滑；而正如先前研究證實，睪固酮素過低會增加心血管疾病、糖尿病與失智症風險，故過度操作低脂飲食的人，恐更容易罹患慢性疾病。

專家指出，對男性而言，攝取好的脂肪有助於睪固酮素的分泌。男性應適當攝取不飽和脂肪，而避免攝入過多的飽和脂肪。像堅果、牛奶、橄欖油、酪梨、魚等，都富含不飽和脂肪，男性應該多多攝取，而奶油、蛋糕、甜點則含有大量飽和脂肪，應減少食用量。

(中時新聞網)