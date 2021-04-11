為了賺休假，竟不斷離婚再結婚，台北市一名在銀行工作的行員，利用勞工局給予的8天婚假，連續與同一人不斷結婚、離婚多達4次，總共請32天婚假，不過銀行只准該行員請第一次婚假，結果行員向勞工局申訴，銀行也被罰了2萬元。

這起濫用權力的例子，林智群律師在臉書分享這起濫用權力的案例，一名銀行行員去年4月6日結婚，隨即申請4月7日到16日的8天婚假；待婚假第8天時馬上離婚，隔天再與同一人結婚，並在當天立即申請8天婚假，用同樣方式使用3次，各申請8天婚假。

林智群在文中說道，該行員向銀行請3次婚假，每次各8天，銀行只准了第一次，未料行員竟向勞工局申訴，銀行被罰鍰2萬元，並公布銀行名稱及負責人姓名。銀行不服提起訴願，「訴願委員會覺得訴願有理由，撤銷原處分」，並要求勞工局再調查清楚，重下處分。

這起案例也讓林智群忍不住驚呼，「說實話，這個案子裡面，員工有權利濫用的問題，勞工局處罰銀行，實在有點說不過去」。案例曝光後，引起不少討論，有網友透露，如果是公部門，與同一人結婚，第二次開始就沒有補助、婚假，與不同人結婚才可以，「主角應該只想要假期吧，衰的是户政」、「鮭魚事件翻版嗎」、「如果真有辦三次婚宴，那就給吧」、「來騙假的」。

(中時新聞網)